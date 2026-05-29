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Atrasos nos aeroportos
Portugal aciona mecanismo legal para suspender controlo biométrico nas fronteiras
29 mai, 2026 - 16:21 • Lusa
Governo pediu a Bruxelas autorização que permite, se necessário, suspender a recolha de dados biométricos nos aeroportos em situações de grande demora no controlo de fronteiras.
Portugal acionou junto das instituições europeias o mecanismo legal que permite suspender a recolha de dados biométricos nos aeroportos em situações de grande demora no controlo de fronteiras.
A confirmação foi feita pelo ministro da Administração Interna, Luís Neves, no aeroporto de Lisboa, no dia da entrada em funcionamento de um reforço de meios humanos e técnicos no controlo de fronteiras.
Questionado sobre a notícia da SIC que dava conta que Portugal tinha notificado Bruxelas para suspender o controlo de dados biométricos, Luís Neves respondeu tratar-se do "cumprimento da lei".
"O que permite a lei é, em situações de facto de grande demora, que haja a suspensão da recolha de dados biométricos, o que não põe em causa a segurança nem do país, nem da União Europeia", afirmou.
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