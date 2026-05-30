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Ex-Presidente cumpre promessa e participa em campanha do Banco Alimentar

30 mai, 2026 - 08:45 • Pedro Mesquita , Daniela Espírito Santo

À Renascença, Marcelo Rebelo de Sousa incentiva voluntariado. "È essencial e é uma das riquezas do nosso país", garante o antigo Presidente da República.

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Ex-Presidente cumpre promessa e participa em campanha do Banco Alimentar

Marcelo Rebelo de Sousa, vai participar na recolha de alimentos do Banco Alimentar, este fim de semana. À Renascença, o ex-Presidente da República confirmou que vai cumprir com o que prometeu e continuar a inscrever-se como voluntário nesta campanha solidária.

"Lá estarei como voluntário. Foi aquilo que prometi o ano passado e lá estarei amanhã, no período de maior intensidade, que é a partir de meio da tarde. Lá estarei e, se puder, ainda hoje lá passo", confirmou Marcelo, que pretende, com a sua presença, estimular outros voluntários.

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"Eu acho que o voluntariado é essencial e é uma das riquezas do nosso país", defende, esperando bons resultados da recolha efetuada. "Durante todo o fim de semana [os voluntários] tentarão que o resultado seja igual, se possível superior, ao do ano passado".

O apelo do antigo Presidente da República acontece em pleno fim de semana de recolha de alimentos para o Banco Alimentar e numa altura em que Eugénio da Fonseca, presidente da Confederação Portuguesa do Voluntariado, lamenta a falta de interesse "sistémico" pelo voluntariado. "Nós não conseguimos que o voluntariado entre na agenda do país", desabafa o responsável, na Renascença, também este fim de semana e em Ano Internacional dos Voluntários.

Um apelo que espelha outro anterior, precisamente da presidente da Federação dos Bancos Alimentares, Isabel Jonet, que pediu para que as pessoas "não desistam de dar os seu contributo durante algumas horas". "Estou convencido de que vão surgir as pessoas necessárias", vaticina Eugénio da Fonseca.

Portugal apresenta uma das taxas de voluntariado mais baixas da União Europeia, com apenas 6% a 7,8% da população, ou cerca de 695 mil pessoas, a participarem de ações de voluntariado no país.

A campanha nacional do Banco Alimentar contra a Fome decorre este fim de semana em mais de duas mil lojas e mobiliza cerca de 40 mil voluntários.

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