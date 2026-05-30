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Diretas no PSD

Luís Montenegro reeleito presidente do PSD com 94,8% dos votos

30 mai, 2026 - 22:52 • Lusa

Num total de 56.868 militantes inscritos, votaram 15.261 nas eleições internas do partido.

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Luís Montenegro foi este sábado reeleito presidente do PSD com 94,8% dos votos em eleições diretas no partido, às quais concorreu sem oposição interna, para um mandato de dois anos.

De acordo com os dados divulgados pelo Conselho Nacional de Jurisdição do PSD, num total de 56.868 militantes inscritos, votaram 15.261. Luís Montenegro obteve 14.467 votos e registaram-se ainda 525 votos em branco e 269 nulos.

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As "diretas" para o cargo de presidente da Comissão Política Nacional do PSD decorreram em simultâneo com a eleição dos delegados ao 43.º Congresso Nacional, marcado para 20 e 21 de junho em Anadia, no distrito de Aveiro.

[Em atualização]

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