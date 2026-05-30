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Diretas no PSD
Menos votos e mais abstenção: Montenegro foi reeleito para terceiro mandato no PSD
30 mai, 2026 - 23:27 • Manuela Pires
O líder do PSD promete no próximo mandato de dois anos “trabalhar, trabalhar” para não defraudar as expectativas que quem votou no PSD.
Luís Montenegro foi reeleito este sábado líder do PSD, com 94,8 por cento, mas com menos votos e com uma abstenção superior à das diretas de 2024.
Segundo os resultados divulgados pelo Conselho Nacional de Jurisdição do PSD, num total de 56.868 militantes inscritos, votaram 15.261. Luís Montenegro obteve 14.467 votos e registaram-se ainda 525 votos em branco e 269 nulos.
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Há dois anos, em setembro de 2024, Luis Montenegro obteve 97,4 por cento dos votos, ou seja, 16621, sendo que o universo de votantes era inferior, de apenas 41 863 militantes.
[Em atualização]
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