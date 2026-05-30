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Diretas no PSD

Menos votos e mais abstenção: Montenegro foi reeleito para terceiro mandato no PSD

30 mai, 2026 - 23:27 • Manuela Pires

O líder do PSD promete no próximo mandato de dois anos “trabalhar, trabalhar” para não defraudar as expectativas que quem votou no PSD.

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Luís Montenegro foi reeleito este sábado líder do PSD, com 94,8 por cento, mas com menos votos e com uma abstenção superior à das diretas de 2024.

Segundo os resultados divulgados pelo Conselho Nacional de Jurisdição do PSD, num total de 56.868 militantes inscritos, votaram 15.261. Luís Montenegro obteve 14.467 votos e registaram-se ainda 525 votos em branco e 269 nulos.

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Há dois anos, em setembro de 2024, Luis Montenegro obteve 97,4 por cento dos votos, ou seja, 16621, sendo que o universo de votantes era inferior, de apenas 41 863 militantes.

[Em atualização]

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