PSD “imperturbável a ruídos menores”, diz Montenegro

Luis Montenegro acredita num PSD unido e “imperturbável a ruídos”. O presidente social-democrata votou, este sábado, em Espinho, para as eleições internas do partido e desvalorizou o fato de Passos Coelho não votar nas diretas “Olhe, vou ter menos um voto, mas é a vida, não é?”, reagiu Montenegro à saída da sede do PSD em Espinho dizendo acreditar que “tirando isso”, o partido está “coeso, unido, focado e imperturbável face a ruídos que são ruídos menores face àquilo que é a grandeza da nossa missão”. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

E perante a insistência dos jornalistas, o primeiro-ministro preferiu desvalorizar o que considerou de “epifenómenos”, dizendo preferir centrar-se na governação. “Estou aqui para governar o país, estou aqui para conduzir este partido a ser um partido liderante, maioritário, com vocação de servir o povo português”, disse o primeiro-ministro, admitindo que continua com a maioria no horizonte.

“Com certeza. Nós temos e lideramos um partido que, ao longo de mais de 50 anos de democracia, se afirmou pela vontade de transformação, que esteve associado aos momentos de maior desenvolvimento do país e que tem uma vocação, de facto, maioritária”. E para quem possa ter dúvidas, Montenegro insiste no carácter reformista do executivo. “Como presidente do PSD, estou naturalmente muito, muito orgulhoso por termos neste momento um governo sob a nossa direção e responsabilidade, que é o governo mais reformista dos últimos 30 anos em Portugal”.