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Política
PSD “imperturbável a ruídos menores”, diz Montenegro
30 mai, 2026 - 16:15 • Isabel Pacheco
Luis Montenegro desvaloriza as críticas por parte do antigo primeiro-ministro, Passos Coelho à governação da AD. O primeiro ministro é candidato único à liderança do PSD que vai hoje a votos.
Luis Montenegro acredita num PSD unido e “imperturbável a ruídos”. O presidente social-democrata votou, este sábado, em Espinho, para as eleições internas do partido e desvalorizou o fato de Passos Coelho não votar nas diretas
“Olhe, vou ter menos um voto, mas é a vida, não é?”, reagiu Montenegro à saída da sede do PSD em Espinho dizendo acreditar que “tirando isso”, o partido está “coeso, unido, focado e imperturbável face a ruídos que são ruídos menores face àquilo que é a grandeza da nossa missão”.
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E perante a insistência dos jornalistas, o primeiro-ministro preferiu desvalorizar o que considerou de “epifenómenos”, dizendo preferir centrar-se na governação.
“Estou aqui para governar o país, estou aqui para conduzir este partido a ser um partido liderante, maioritário, com vocação de servir o povo português”, disse o primeiro-ministro, admitindo que continua com a maioria no horizonte.
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“Com certeza. Nós temos e lideramos um partido que, ao longo de mais de 50 anos de democracia, se afirmou pela vontade de transformação, que esteve associado aos momentos de maior desenvolvimento do país e que tem uma vocação, de facto, maioritária”.
E para quem possa ter dúvidas, Montenegro insiste no carácter reformista do executivo.
“Como presidente do PSD, estou naturalmente muito, muito orgulhoso por termos neste momento um governo sob a nossa direção e responsabilidade, que é o governo mais reformista dos últimos 30 anos em Portugal”.
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Já quanto às mais recentes sondagens, que colocam a AD atrás do PS, o líder do executivo desvaloriza e lembra que as sondagens já no passado — nunca lhe foram vantajosas.
“Eu podia comentar isso [sondagem] com muita profundidade, mas prefiro não o fazer porque não acho que isso seja muito importante”, assinalou Montenegro dirigindo-se aos jornalistas.
Não sei se já repararam, mas eu nunca tive boas sondagens. (…) “A verdade é que eu fui a votos duas vezes e ganhei as duas vezes”, notou.
Luis Montenegro é reeleito este sábado líder social-democrata. É o candidato único a novo mandato de dois anos no PSD.
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