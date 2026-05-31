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Chega tem luz verde para voltar a votar sobre perda de nacionalidade

31 mai, 2026 - 20:08 • Lusa

Debate pode ser agendado na próxima reunião da conferência de líderes.

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O Chega recebeu "luz verde" do presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, para levar a plenário o seu requerimento para ser reapreciado o decreto que cria a pena acessória de perda da nacionalidade, diploma chumbado pelo Tribunal Constitucional.

Segundo o Chega, o despacho de José Pedro Aguiar-Branco a admitir o requerimento foi comunicado à bancada do partido na sexta-feira e o agendamento do debate sobre a reapreciação do decreto que cria a pena acessória de perda da nacionalidade, alterando o Código Penal, poderá ser feito na próxima reunião da conferência de líderes.

No início deste mês, o Tribunal Constitucional declarou inconstitucional, por unanimidade, a criação desta pena acessória de perda da nacionalidade no Código Penal, numa segunda versão do decreto do parlamento, invocando violação dos princípios da igualdade e proporcionalidade.

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Este decreto tinha sido aprovado pelo PSD, Chega, Iniciativa Liberal e CDS. Porém, na sequência da decisão do Tribunal Constitucional, apenas o presidente do Chega, André Ventura, insistiu na via de a Assembleia da República reapreciar o diploma e, eventualmente, confirmar a sua aprovação em plenário.

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No despacho do presidente da Assembleia da República refere-se que a reapreciação do decreto pode ser agendada para reunião plenária, já que "reúne os requisitos formais para desencadear o procedimento" nos termos da Constituição.

"O processo deve ser remetido à conferência de líderes para efeitos de agendamento da reapreciação em sessão plenária", acrescenta-se.

Logo no dia em que o decreto foi considerado inconstitucional, o presidente do Chega desafiou a maioria de direita a confirmá-lo no parlamento, mas PSD e Iniciativa Liberal recusaram seguir esse caminho.

André Ventura afirmou que a decisão pela inconstitucionalidade do decreto representou uma "derrota" e disse ter visto o acórdão do Tribunal Constitucional com "total estupefação", acusando mesmo os juízes do Palácio Ratton de estarem a substituir a vontade da maioria da população e do legislador.

Em sentido contrário ao de André Ventura, o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, declarou que o seu partido não pretendia provocar um conflito institucional por causa desta questão. E a presidente da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, assegurou que não iria contrariar a decisão do Tribunal Constitucional.

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