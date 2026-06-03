CDS fala em greve "parcial" e o PS pede ao Governo para retirar o pacote laboral

Quase ao mesmo tempo em que o primeiro grupo de manifestantes estava a chegar à Assembleia da República, na sala das sessões, Paulo Núncio, do CDS, abria o debate e escolheu como tema a greve geral. O líder parlamentar do CDS contestou a data e garantiu que esta “paralisação é parcial, mas o incómodo é geral”. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Paulo Núncio aponta outras razões para este protesto: “Esta greve não tem nada a ver com a reforma laboral. Esta greve é apenas uma tentativa de condicionar nas ruas as escolhas dos portugueses nas urnas”. Na bancada socialista, a deputada Margarida Afonso saudou os trabalhadores em greve e deixou um pedido ao Governo para retirar o pacote laboral que para os socialistas é uma afronta aos trabalhadores. “Ainda está a tempo de recuar nesta cruzada contra os trabalhadores e deixar cair esta afronta contra o mundo do trabalho”, disse a deputada.

O PSD preferiu saudar quem “saiu de casa de manhã para trabalhar” e o líder parlamentar Hugo Soares apontou críticas à data escolhida pela CGTP para a greve geral, na véspera de um feriado. “Devia ter sido ontem, mas não. A greve foi na véspera do feriado, do feriado que é na quinta-feira e na véspera da eventual ponte que será a sexta-feira para muitos dos grevistas”, disse Hugo Soares. Na resposta, o deputado único do Bloco de Esquerda, Fabian Figueiredo, disse ao líder parlamentar do PSD que foram os trabalhadores no passado que lutaram pela reposição do feriado que se celebra esta quinta-feira. “Cumprimento também todos os portugueses que fizeram greve e com isso contribuíram para a reposição do feriado de amanhã, que vossas excelências retiraram durante a legislatura que governaram”, referiu.