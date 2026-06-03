- Noticiário das 21h
- 03 jun, 2026
-
Nações Unidas
Eleição para o Conselho de Segurança é "grande conquista de Portugal", diz Montenegro
03 jun, 2026 - 17:59 • Ricardo Vieira
Portugal quer ajudar o Conselho de Segurança com as suas características de "construtor de pontes que vê no diálogo, na diplomacia, no multilateralismo a opção para resolvermos grandes desafios e conflitos no globo", disse o primeiro-ministro.
A eleição de Portugal como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas "é uma grande conquista" do país, afirma o primeiro-ministro, Luís Montenegro.
O chefe do Governo considera que "esta vitória dignifica Portugal e projeta-nos no mundo".
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"Esta vitória dignifica Portugal e projeta-nos no mundo. Portugal é um país credível, respeitado, que tem participação e intervenção a nível internacional e entendemos este mandato como mais uma demonstração deste nosso histórico", sublinhou.
Luís Montenegro afirma que "Portugal tem no plano internacional uma força muito superior à nossa dimensão económica ou demográfica, temos um reconhecimento da nossa linha de lealdade, de visão estratégica ao nível multilateral".
Nações Unidas
Portugal eleito membro não permanente do Conselho de Segurança
Candidatura portuguesa conseguiu reunir os votos n(...)
O primeiro-ministro agradeceu todos os envolvidos no "intenso trabalho diplomático" para garantir este resultado para Portugal. Montenegro também deixou uma palavra aos Presidentes da República, Marcelo Rebelo de Sousa e António José Seguro, que abraçaram a causa.
Portugal quer ajudar o Conselho de Segurança as suas características de "construtor de pontos que vê no diálogo, na diplomacia, no multilateralismo a opção para resolvermos grandes desafios e conflitos no globo e, sobretudo, para salvaguardar os direitos de dignidade de cada pessoa", defende Luís Montenegro.
"Esta vocação universalista de Portugal foi, no nosso entendimento, crucial para o sucesso desta campanha", referiu o chefe do Governo.
Portugal foi eleito esta quarta-feira membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O mandato será de dois anos.
A candidatura portuguesa conseguiu reunir 134 votos, entre os 193 membros das Nações Unidas, e garantiu a vaga na primeira volta das votações.
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