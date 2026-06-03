Eleição para o Conselho de Segurança é "grande conquista de Portugal", diz Montenegro

Luís Montenegro afirma que "Portugal tem no plano internacional uma força muito superior à nossa dimensão económica ou demográfica, temos um reconhecimento da nossa linha de lealdade, de visão estratégica ao nível multilateral".

"Esta vitória dignifica Portugal e projeta-nos no mundo. Portugal é um país credível, respeitado, que tem participação e intervenção a nível internacional e entendemos este mandato como mais uma demonstração deste nosso histórico", sublinhou.

O chefe do Governo considera que "esta vitória dignifica Portugal e projeta-nos no mundo".

A eleição de Portugal como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas "é uma grande conquista" do país, afirma o primeiro-ministro, Luís Montenegro.

O primeiro-ministro agradeceu todos os envolvidos no "intenso trabalho diplomático" para garantir este resultado para Portugal. Montenegro também deixou uma palavra aos Presidentes da República, Marcelo Rebelo de Sousa e António José Seguro, que abraçaram a causa.

Portugal quer ajudar o Conselho de Segurança as suas características de "construtor de pontos que vê no diálogo, na diplomacia, no multilateralismo a opção para resolvermos grandes desafios e conflitos no globo e, sobretudo, para salvaguardar os direitos de dignidade de cada pessoa", defende Luís Montenegro.

"Esta vocação universalista de Portugal foi, no nosso entendimento, crucial para o sucesso desta campanha", referiu o chefe do Governo.

Portugal foi eleito esta quarta-feira membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O mandato será de dois anos.

A candidatura portuguesa conseguiu reunir 134 votos, entre os 193 membros das Nações Unidas, e garantiu a vaga na primeira volta das votações.