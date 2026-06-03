Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 03 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Nações Unidas

Eleição para o Conselho de Segurança é "grande conquista de Portugal", diz Montenegro

03 jun, 2026 - 17:59 • Ricardo Vieira

Portugal quer ajudar o Conselho de Segurança com as suas características de "construtor de pontes que vê no diálogo, na diplomacia, no multilateralismo a opção para resolvermos grandes desafios e conflitos no globo", disse o primeiro-ministro.

A+ / A-

A eleição de Portugal como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas "é uma grande conquista" do país, afirma o primeiro-ministro, Luís Montenegro.

O chefe do Governo considera que "esta vitória dignifica Portugal e projeta-nos no mundo".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Esta vitória dignifica Portugal e projeta-nos no mundo. Portugal é um país credível, respeitado, que tem participação e intervenção a nível internacional e entendemos este mandato como mais uma demonstração deste nosso histórico", sublinhou.

Luís Montenegro afirma que "Portugal tem no plano internacional uma força muito superior à nossa dimensão económica ou demográfica, temos um reconhecimento da nossa linha de lealdade, de visão estratégica ao nível multilateral".

Portugal eleito membro não permanente do Conselho de Segurança

Nações Unidas

Portugal eleito membro não permanente do Conselho de Segurança

Candidatura portuguesa conseguiu reunir os votos n(...)

O primeiro-ministro agradeceu todos os envolvidos no "intenso trabalho diplomático" para garantir este resultado para Portugal. Montenegro também deixou uma palavra aos Presidentes da República, Marcelo Rebelo de Sousa e António José Seguro, que abraçaram a causa.

Portugal quer ajudar o Conselho de Segurança as suas características de "construtor de pontos que vê no diálogo, na diplomacia, no multilateralismo a opção para resolvermos grandes desafios e conflitos no globo e, sobretudo, para salvaguardar os direitos de dignidade de cada pessoa", defende Luís Montenegro.

"Esta vocação universalista de Portugal foi, no nosso entendimento, crucial para o sucesso desta campanha", referiu o chefe do Governo.

Portugal foi eleito esta quarta-feira membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O mandato será de dois anos.

A candidatura portuguesa conseguiu reunir 134 votos, entre os 193 membros das Nações Unidas, e garantiu a vaga na primeira volta das votações.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 03 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?