- Noticiário das 21h
- 03 jun, 2026
-
Luís Montenegro: "Greve não trouxe nenhuma novidade ou solução"
03 jun, 2026 - 18:10 • Inês Braga Sampaio
Primeiro-ministro desvaloriza paralisação e afirma que "a esmagadora maioria dos portugueses hoje quis trabalhar".
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, considera que a greve geral desta quarta-feira não teve resultados práticos e apenas acabou por prejudicar quem queria trabalhar.
Em conferência de imprensa, o primeiro-ministro salienta que a greve é um direito cívico e que o Governo não pretende colocar o seu exercício em causa, "nem nunca essa ideia passou pela cabeça". Contudo, considera necessário "conciliar" o direito à greve com "o direito dos outros, que, não fazendo greve, querem trabalhar".
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
"O que podemos constatar é que a esmagadora maioria dos portugueses hoje quis trabalhar, trabalhou e está a trabalhar. De uma forma geral, o setor privado não teve grande perturbação. Variadíssimas entidades, confederações empresariais, empresas, transmitiram-nos índices de adesão muito reduzidos. E na administração pública, onde em média a taxa de adesão andará nos 23%", afirma.
Montenegro sublinha que o Governo "ouve tudo aquilo que se diz, tudo aquilo que são manifestações de posição e opinião, vindas de todo o lado".
"Mas os portugueses não me levarão a mal, nem aqueles que fizeram greve, que eu possa constatar, em nome do Governo, que esta greve não trouxe nenhuma novidade e também não trouxe nenhuma solução. Aquilo que mais uma vez aconteceu foi que muitas pessoas, muitas famílias, foram prejudicadas indiretamente por causa desta greve", atira.
Greve geral num gigante call-center. "Não nos podemos dar ao luxo de faltar. Há contas para pagar"
À porta de uma multinacional que atua em 100 paíse(...)
O primeiro-ministro apela a uma reflexão do país e, em particular, das estruturas sindicais sobre "o propósito e, depois, as consequências e o resultado deste tipo de jornadas de luta".
"Não estou a dizer com isto que não possa haver capacidade reivindicativa, que deve haver, ou que não possam ser utilizados todos os meios disponíveis. Apenas me parece, como cidadão, como português e como primeiro-ministro, que todos têm uma responsabilidade, que também integra as consequências dos nossos atos. A consequência desta greve, no final deste dia, parece-me que passou apenas por prejudicar a vida desta gente, porque as posições políticas que queriam ser transmitidas já eram conhecidas, já eram afirmadas por estas estruturas há bastante tempo", insiste.
Quanto à marcação desta quarta-feira para discutir o pacote laboral no Parlamento, algo que setores da oposição consideraram uma "provocação", Luís Montenegro desvia-se das culpas e remete o tema para a conferência de líderes da Assembleia da República (AR).
"A democracia está a funcionar, a AR terá a discussão da proposta de lei do Governo e a nossa convicção é que o Parlamento tem agora a possibilidade e a responsabilidade de contribuir com as suas posições para enriquecer o texto, para podermos ter uma lei do trabalho, um novo enquadramento jurídico das relações laborais que dê maior competitividade e produtividade à economia portuguesa", diz.
O objetivo deste pacote laboral, argumenta o primeiro-ministro, é que a economia tenha maior "dinamismo" e que o mercado do trabalho ofereça "mais e melhores oportunidades de emprego, para que se possa pagar melhores salários" e Portugal possa ter maiores índices de produtividade.
Enquanto Luís Montenegro falava, manifestantes reuniam-se em várias cidades do país, em protesto contra o pacote laboral.
- Noticiário das 21h
- 03 jun, 2026
-
- Greve geral num gigante call-center. "Não nos podemos dar ao luxo de faltar. Há contas para pagar"
- A escola do meu filho fechou na greve geral e faltei ao trabalho. Perco o dia de salário?
- Greve geral. Primeiro-ministro mostra "total falta de humildade"
- Greve geral deixa estação de Santa Apolónia a parecer um deserto
- Greve geral. Supermercados podem ser condicionados por falta de transportes
- Presidente da CNIS: “Compreendo que a CGTP tenha decretado uma greve geral"
- CGTP prevê “grande dimensão” na greve geral contra pacote laboral
- Greve geral num gigante call-center. "Não nos podemos dar ao luxo de faltar. Há contas para pagar"
- A escola do meu filho fechou na greve geral e faltei ao trabalho. Perco o dia de salário?
- Greve geral. Primeiro-ministro mostra "total falta de humildade"
- Greve geral deixa estação de Santa Apolónia a parecer um deserto
- Greve geral. Supermercados podem ser condicionados por falta de transportes
- Presidente da CNIS: “Compreendo que a CGTP tenha decretado uma greve geral"
- CGTP prevê “grande dimensão” na greve geral contra pacote laboral