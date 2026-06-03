Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 03 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Luís Montenegro: "Greve não trouxe nenhuma novidade ou solução"

03 jun, 2026 - 18:10 • Inês Braga Sampaio

Primeiro-ministro desvaloriza paralisação e afirma que "a esmagadora maioria dos portugueses hoje quis trabalhar".

A+ / A-

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, considera que a greve geral desta quarta-feira não teve resultados práticos e apenas acabou por prejudicar quem queria trabalhar.

Em conferência de imprensa, o primeiro-ministro salienta que a greve é um direito cívico e que o Governo não pretende colocar o seu exercício em causa, "nem nunca essa ideia passou pela cabeça". Contudo, considera necessário "conciliar" o direito à greve com "o direito dos outros, que, não fazendo greve, querem trabalhar".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"O que podemos constatar é que a esmagadora maioria dos portugueses hoje quis trabalhar, trabalhou e está a trabalhar. De uma forma geral, o setor privado não teve grande perturbação. Variadíssimas entidades, confederações empresariais, empresas, transmitiram-nos índices de adesão muito reduzidos. E na administração pública, onde em média a taxa de adesão andará nos 23%", afirma.

Montenegro sublinha que o Governo "ouve tudo aquilo que se diz, tudo aquilo que são manifestações de posição e opinião, vindas de todo o lado".

"Mas os portugueses não me levarão a mal, nem aqueles que fizeram greve, que eu possa constatar, em nome do Governo, que esta greve não trouxe nenhuma novidade e também não trouxe nenhuma solução. Aquilo que mais uma vez aconteceu foi que muitas pessoas, muitas famílias, foram prejudicadas indiretamente por causa desta greve", atira.

Greve geral num gigante call-center. "Não nos podemos dar ao luxo de faltar. Há contas para pagar"

Greve geral num gigante call-center. "Não nos podemos dar ao luxo de faltar. Há contas para pagar"

À porta de uma multinacional que atua em 100 paíse(...)

O primeiro-ministro apela a uma reflexão do país e, em particular, das estruturas sindicais sobre "o propósito e, depois, as consequências e o resultado deste tipo de jornadas de luta".

"Não estou a dizer com isto que não possa haver capacidade reivindicativa, que deve haver, ou que não possam ser utilizados todos os meios disponíveis. Apenas me parece, como cidadão, como português e como primeiro-ministro, que todos têm uma responsabilidade, que também integra as consequências dos nossos atos. A consequência desta greve, no final deste dia, parece-me que passou apenas por prejudicar a vida desta gente, porque as posições políticas que queriam ser transmitidas já eram conhecidas, já eram afirmadas por estas estruturas há bastante tempo", insiste.

Quanto à marcação desta quarta-feira para discutir o pacote laboral no Parlamento, algo que setores da oposição consideraram uma "provocação", Luís Montenegro desvia-se das culpas e remete o tema para a conferência de líderes da Assembleia da República (AR).

"A democracia está a funcionar, a AR terá a discussão da proposta de lei do Governo e a nossa convicção é que o Parlamento tem agora a possibilidade e a responsabilidade de contribuir com as suas posições para enriquecer o texto, para podermos ter uma lei do trabalho, um novo enquadramento jurídico das relações laborais que dê maior competitividade e produtividade à economia portuguesa", diz.

O objetivo deste pacote laboral, argumenta o primeiro-ministro, é que a economia tenha maior "dinamismo" e que o mercado do trabalho ofereça "mais e melhores oportunidades de emprego, para que se possa pagar melhores salários" e Portugal possa ter maiores índices de produtividade.

Enquanto Luís Montenegro falava, manifestantes reuniam-se em várias cidades do país, em protesto contra o pacote laboral.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 03 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?