Portugal no Conselho de Segurança em nome de "um mundo mais pacífico", diz Seguro

"A eleição de Portugal para o Conselho de Segurança das Nações Unidas é uma conquista que enaltece o povo português." O Presidente da República (PR), António José Seguro, elogiou esta quarta-feira o regresso de Portugal à sala da diplomacia internacional, em Nova Iorque.

A votação para eleger os membros não permanentes decorreu nos Estados Unidos da América (EUA), por voto secreto dos 193 membros das Nações Unidas.



Para tal, a candidatura portuguesa teve de reunir uma maioria qualificada de dois terços dos votos expressos, em particular 134 votos.

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Depois do primeiro-ministro (PM), Luís Montenegro, afirmar que esta eleição trata-se de "uma grande conquista para Portugal", Seguro avaliou, numa primeira reação, estes votos como um "reconhecimento pelo nosso apego a valores universais e compromisso do nosso país com o multilateralismo e com os valores e a carta das Nações Unidas".

Veja aqui o vídeo oficial do Presidente da República:

