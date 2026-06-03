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Portugal no Conselho de Segurança em nome de "um mundo mais pacífico", diz Seguro

03 jun, 2026 - 20:04 • Catarina Magalhães

Para o chefe de Estado, a luz verde dada à candidatura portuguesa reflete "a credibilidade, a confiança e o respeito por Portugal na comunidade internacional".

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"A eleição de Portugal para o Conselho de Segurança das Nações Unidas é uma conquista que enaltece o povo português." O Presidente da República (PR), António José Seguro, elogiou esta quarta-feira o regresso de Portugal à sala da diplomacia internacional, em Nova Iorque.

A votação para eleger os membros não permanentes decorreu nos Estados Unidos da América (EUA), por voto secreto dos 193 membros das Nações Unidas.

Para tal, a candidatura portuguesa teve de reunir uma maioria qualificada de dois terços dos votos expressos, em particular 134 votos.

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Depois do primeiro-ministro (PM), Luís Montenegro, afirmar que esta eleição trata-se de "uma grande conquista para Portugal", Seguro avaliou, numa primeira reação, estes votos como um "reconhecimento pelo nosso apego a valores universais e compromisso do nosso país com o multilateralismo e com os valores e a carta das Nações Unidas".

Veja aqui o vídeo oficial do Presidente da República:

Seguro espera que o mandato "sirva para contribuir para um mundo mais pacífico, menos desigual, mais justo e mais digno".

Para o chefe de Estado, a luz verde dada à candidatura portuguesa reflete "a credibilidade, a confiança e o respeito por Portugal na comunidade internacional".

Tal como Montenegro, o PR agradeceu e celebrou o trabalho desenvolvido desde a candidatura entregue em 2013, em particular ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, e os seus enviados e ainda embaixadores e diplomatas.

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Seguro acredita ainda que esta "é uma vitória da diplomacia portuguesa e da coerência e estabilidade da nossa política externa".

Ao longo do mandato de dois anos que arrancará a 1 de janeiro de 2027, o chefe de Estado está convicto de que Portugal vai "batalhar pela defesa intransigente pelo respeito internacional, tendo em vista a paz, a segurança e o desenvolvimento sustentável".

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