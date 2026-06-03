"Residual" no privado e "reduzida" no público. Ministra faz balanço da greve geral

"Residual" no setor privado e "reduzida" no setor público, mas com "prejuízo" para muitos portugueses. É este o balanço da greve geral desta quarta-feira feito pela ministra do Trabalho e da Segurança Social. Maria do Rosário Palma Ramalho, em declarações na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros, fez uma leitura de uma dia de protesto convocado pela CGTP contra a reforma laboral.

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Tendo por base dados junto das das confederações empresariais e de grandes empresas, a ministra afirmou que "algumas pessoas estiveram em greve no setor privado, mas numa percentagem bastante reduzida, e no setor público houve mais adesão”. A governante desvalorizou a dimensão da segunda greve geral desde dezembro, mas ainda assim houve "prejuízos para as pessoas que queriam ir trabalhar e que não conseguiram, para as pessoas que queriam ir a uma consulta médica e não conseguiram, para os pais que queriam deixar as crianças na escola e não conseguiram”. Para provar que a adesão à greve no setor privado foi "absolutamente residual", a ministra apresentou os dados relativos à indústria, "onde nenhuma fábrica parou nas principais áreas", ou dos hospitais normais, com "funcionamento absolutamente normal".

Nos transportes de passageiros e mercadorias também "nunca houve interrupção do funcionamento" e no comércio e retalho "todas as grandes superfícies abriram". Segundo dados da Confederação de Turismo de Portugal, não houve adesão na área dos serviços hoteleiros nem na área das agências de viagem, e na restauração, "apenas 6% dos estabelecimentos tiveram que encerrar", de acordo com dados da AHRESP. De acordo Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), "as grandes empresas agrícolas continuaram a laboral sem interrupção", sublinhou a ministra, e na construção civil a adesão foi "residual".

"Na banca e nos seguros, os dados que temos são dos maiores grupos privados e da Caixa Geral de Depósitos e também da Fidelidade, indicando que todas as agências e serviços funcionaram. No caso das seguradoras houve muito recurso a teletrabalho, mas também funcionou tudo", detalhou Maria do Rosário Palma Ramalho. Adesão de 23% na Administração Pública, diz ministra De acordo com a ministra do Trabalho, no setor público a adesão rondou os 23%, mas esta percentagem poderá incluir "trabalhadores na Administração Pública que trabalham muitas vezes remotamente". Na esfera pública, os setores com mais adesão à greve geral foram a educação, a saúde e os transportes.