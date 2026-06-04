Sede do PSD vandalizada de madrugada

A fachada da sede da Concelhia do PSD de Odivelas foi vandalizada na última madrugada, denuncia o partido.



“No dia 4 de junho, pela madrugada, logo após o dia Greve Geral, a sede da Concelhia do PSD de Odivelas foi vandalizada com inscrições e insultos dirigidos ao PSD”, refere um comunicado enviado às redações.

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“Respeito à greve”, “Não passarão” e um símbolo anarquista foram pintados na parede exterior e na montra da sede social-democrata.

O partido garante que não se deixa intimidar e apresentou uma queixa na polícia “por crime de dano em propriedade privada e por todos os demais ilícitos previstos na Lei e que venham a ser apurados”.

O PSD de Odivelas acredita que este não é um ato isolado, mas sim uma “tentativa de intimidação por parte de um grupo extremista que se esconde atrás de máscaras e que não sabe conviver com a liberdade de opinião”.

A democracia não se defende atrás de máscaras, com garrafas atiradas às autoridades, ou com agressões verbais. A democracia defende-se com argumentos, pelo voto e com a coragem de mostrar a cara, sublinha o comunicado.