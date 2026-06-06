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PCP acusa Governo de marcar discussão do pacote laboral "à má fila" por estar "com medo"
06 jun, 2026 - 21:29 • Lusa
Paulo Raimundo acusa o Governo de avançar com a reforma laboral “à má fila”, diz que o executivo está “com medo e com pressa” e garante que o PCP estará atento a “manobras e golpadas” durante o processo parlamentar.
O secretário-geral do PCP considerou este sábado que o Governo agendou a discussão da reforma laboral no Parlamento "à má fila", o que "revela que está com medo e com pressa", e prometeu ficar atento a "golpadas institucionais".
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