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Seguro e Montenegro apelam ao regresso de emigrantes e lusodescendentes

07 jun, 2026 - 16:02 • Lusa

Dia de Portugal arranca no Luxemburgo com apelo ao regresso dos emigrantes e à participação dos lusodescendentes no futuro do país.

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O Presidente da República, António José Seguro, defendeu que Portugal é hoje um país moderno “que quer de volta os seus” e, já sendo “extraordinário para se viver”, também “deve ser extraordinário para se trabalhar”.

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Numa cerimónia com a comunidade portuguesa no Luxemburgo, que marca o arranque das comemorações do Dia de Portugal, também o primeiro-ministro, Luís Montenegro, destacou o “potencial de desenvolvimento” de Portugal e deixou um pedido aos emigrantes e lusodescendentes presentes.

Portugal precisa de todos vós e nós contamos muito convosco para o nosso futuro. Seja esse futuro construído aqui no Luxemburgo, seja esse futuro construído no regresso que ambicionamos muitos possam ter a Portugal, seja esse futuro construído com as famílias que partilham uma presença quer em Portugal, quer no Luxemburgo”, disse.

Minutos depois, António José Seguro foi ainda mais claro, dizendo que Portugal “é um país que quer receber de volta os seus”.

Os que emigraram e os que nasceram fora, mas que sentem Portugal como uma parte de si”, afirmou.

O chefe de Estado recordou o que disse recentemente a jovens portugueses em Madrid, na sua primeira visita desde que tomou posse a 09 de março.

Portugal é um extraordinário país para se viver. E deve ser também um país extraordinário para se trabalhar. É um compromisso que assumo”, afirmou.

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