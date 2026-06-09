Para Bolieiro, o 10 de Junho na Terceira é "sem dúvida" sinal aos EUA: "Portugal é um aliado fiável"

José Manuel Bolieiro agradece ao Presidente da República, António José Seguro, ter escolhido a ilha Terceira como palco para a segunda fase das comemorações do 10 de Junho, após a deslocação ao Luxemburgo para visitar a comunidade portuguesa ali residente.

“Cala fundo nos açorianos”, admite o líder do Governo regional em entrevista à Renascença, que diz não ter dúvidas que a escolha mostra que “Portugal é um aliado fiável” dos Estados Unidos da América.

Questionado sobre o sinal que é dado pelo Presidente da República com esta escolha da Terceira, onde está situada a base das Lajes, Bolieiro diz não ter dúvidas que a ilha “é verdadeiramente reguladora de uma participação pela paz e de assunção com o valor político e o geopolítico de Portugal no quadro da paz e das suas alianças históricas com a NATO, com os Estados Unidos da América”.

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Em relação à base das Lajes, José Manuel Bolieiro, que tem defendido a revisão do acordo de Portugal com os Estados Unidos da América, regista que o Presidente da República já veio defender o mesmo enquanto candidato a Belém, mas ressalva que “há tempos para a oportunidade de qualquer negociação”.

Que significado atribui à escolha dos Açores pelo Presidente da República para as comemorações do 10 de Junho?

A escolha dos Açores pelo Presidente da República para a celebração deste ano do Dia de Portugal de Camões e das Comunidades, cala fundo nos açorianos. Nós sentimos esta oportunidade como verdadeiramente estratégica, nós valorizamos o país na sua condição de ator da geopolítica global, muito por força da geografia que os Açores representam para o país, e estamos de braços abertos para acolher uma celebração com sucesso do dia de Portugal de Camões e das Comunidades em 2026.

Nós consideramos a nossa identidade de povo e de território como de paz, de cosmopolitismo e de ligação com o mundo ocidental. Envolve, aliás, três continentes, três civilizações muito importantes, a europeia, a americana e a africana e, por isso, creio que foi muito bem escolhido por parte do Sr. Presidente da República esta geografia na Ilha Terceira e nos Açores. Quero, aliás, deixar uma palavra aqui expressa de congratulação pela escolha que fez.

E quanto ao facto de a escolha ter recaído nesta ilha específica que é a Terceira?

Desde logo, é uma referência do universalismo dos Açores e de Portugal e da ligação dos compromissos que Portugal tem historicamente com os seus aliados pela paz e, sobretudo, por uma referência de um relacionamento também bilateral com os Estados Unidos. A história da geografia dos Açores e, em particular, da Ilha Terceira é verdadeiramente reguladora de uma participação pela paz e de assunção com o valor político e o geopolítico de Portugal no quadro da paz e das suas alianças históricas com a NATO, com os Estados Unidos da América e a favor desta universalidade com que Portugal sempre se apresentou ao mundo.