Deputado do PSD escreve a Seguro a pedir 10 de junho em Évora

O deputado do PSD Francisco Figueira escreveu uma carta ao Presidente da República a pedir para que a cidade de Évora volte a ser o palco das comemorações do dia de Portugal, de Camões e das Comunidades.

Na carta a que a Renascença teve acesso, Francisco Figueira lembra que a cidade de Évora foi a primeira onde se comemorou oficialmente o 10 de junho em 1986, mas, desde então, já passaram 40 anos e nunca mais a “efeméride” passou pela cidade capital de distrito.

“Para além de lamentar que em 50 anos de regime democrático, apenas por uma vez o distrito de Évora tenha sido palco desta comemoração oficial, não posso deixar de aproveitar a passagem dos 40 anos desse singular momento, para apelar a V. Exa. que, no decurso do seu mandato, o distrito de Évora possa voltar a ser palco das comemorações oficiais do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas”, pede Francisco Figueira.

O deputado do PSD lamenta que ao longo dos últimos 40 anos já passaram “quatro Presidentes da República e oito Primeiros-ministros, mas o decurso do tempo e dos mandatos, não foram suficientes para fazer regressar essa efeméride a este território”.

Francisco Figueira considera que há um “abandono institucional que a factualidade descreve por si” porque o país tem 18 distritos e duas regiões autónomas, o que, no seu entender, já seria suficiente para a cidade de Évora voltar a ser o placo destas comemorações.

Francisco Figueira é deputado do PSD eleito pelo distrito de Évora e aproveitou o facto de este ano se assinalar os 40 anos em que a cidade recebeu o Dia de Camões. Desde então, as comemorações já passaram seis vezes por Lisboa e o Porto acolheu quatro vezes o 10 de junho. A Região Autónoma dos Açores recebeu as celebrações por quatro vezes, duas em Angra do Heroísmo e duas em Ponta Delgada. Já o Funchal foi palco das comemorações do Dia de Portugal apenas uma vez, em 2021.

Este ano, por decisão do Presidente da República, António José Seguro, as comemorações oficiais do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas realizam-se na ilha Terceira, na Região Autónoma dos Açores, e no Luxemburgo.