Entre aplausos e recados: o que os partidos ouviram no discurso de Seguro

Num discurso marcado por referências ao compromisso, ao futuro e ao interesse nacional, António José Seguro conseguiu reunir elogios de diferentes quadrantes políticos. O consenso, porém, terminou na interpretação da mensagem, com cada partido a retirar conclusões distintas sobre os desafios do país.

Angra do Heroísmo, na ilha da Terceira, é o palco (...)

O líder socialista classificou o discurso como "muito substantivo", defendendo que a intervenção presidencial "dá força e energia" e "inspira para o futuro".

"Há aqui uma mensagem de apelo ao diálogo, à concertação e ao compromisso para colocarmos os nossos propósitos fundamentais do desenvolvimento humano no centro das nossas prioridades" , afirmou.

O secretário-geral do PS considerou que António José Seguro proferiu uma intervenção centrada no diálogo e no compromisso político.

O chefe do Governo acrescentou ainda que se trata de um trabalho em que "nenhum português é esquecido, ninguém fica para trás e nenhum interesse é superior ao interesse nacional".

"Nos Açores, o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas deixou claro o objetivo que temos para o país: esforço conjunto para que os portugueses, dentro e fora do território nacional, possam ter mais qualidade de vida, oportunidades iguais e o orgulho de ser parte de um todo que realiza cada um e merece o respeito internacional" , escreveu Montenegro.

O primeiro-ministro recorreu à rede social X para destacar o significado das comemorações realizadas nos Açores e sublinhar os objetivos que, na sua perspetiva, devem orientar o país.

Chega vê recados ao Governo

O líder parlamentar do Chega interpretou o discurso como um conjunto de avisos dirigidos ao executivo.

"Eu creio que o Presidente da República, mais uma vez, fez uma série de alertas a este Governo, de coisas que o Governo não tem feito", disse Pedro Pinto.

O dirigente do Chega considerou que António José Seguro abordou problemas como a habitação, os salários e a emigração dos jovens qualificados. Pedro Pinto sustentou ainda que o primeiro-ministro "deve ter ficado com as orelhas a arder", defendendo que muitas das ideias expressas pelo Presidente coincidem com as posições do partido.

Liberais encontram afinidades

A Iniciativa Liberal mostrou-se particularmente identificada com a parte final da intervenção presidencial, relacionada com crescimento económico, liberdade e desenvolvimento.

"A determinada altura pensei estar a ouvir um dirigente da Iniciativa Liberal a discursar", afirmou o presidente do Conselho Nacional do partido, Pedro Ferreira.

Pedro Ferreira considerou que, se as forças políticas compreenderem a mensagem presidencial da mesma forma que a IL, o país "tem tudo para melhorar".

Centristas valorizam estabilidade

O CDS-PP destacou sobretudo o apelo à estabilidade política feito pelo Presidente da República.

"É fundamental que Portugal tenha estabilidade política para que as reformas que o Governo está a desenvolver possam efetivamente ter resultados na vida, no dia-a-dia dos portugueses", afirmou Paulo Núncio.

O líder parlamentar centrista valorizou igualmente o apelo presidencial para que o interesse nacional prevaleça sobre interesses partidários ou particulares.

PAN pede que coesão não fique no discurso

A porta-voz do PAN valorizou a escolha dos Açores para acolher as comemorações, considerando que a decisão transmite uma mensagem relevante sobre coesão territorial.

"A coesão territorial não pode ser apenas um mero chavão", frisou Inês de Sousa Real.

A dirigente defendeu que o Governo deve ter em conta as necessidades das regiões autónomas e das populações mais vulneráveis, particularmente num momento em que se prepara o debate sobre a Prestação Social Única.

Comunistas respondem ao desafio do compromisso

O secretário-geral do PCP elogiou o apelo ao compromisso feito por António José Seguro e manifestou disponibilidade para entendimentos em matérias sociais.

"O nosso compromisso é com a maioria", afirmou.

O líder comunista associou esse compromisso à defesa dos salários, do Serviço Nacional de Saúde, da habitação e das creches.

Livre quer “mercado de trabalho suficientemente recompensador”

Isabel Mendes Lopes, líder da bancada parlamentar do Livre, ouviu nas palavras de Seguro um sinal para os jovens.

“O Presidente da República falou de algo que é muito importante para Portugal, que é um novo modelo de desenvolvimento, de que na verdade nós precisamos, baseado no talento e no conhecimento científico, e que para isso é preciso reter os jovens. E que para reter os jovens é preciso garantir que o mercado de trabalho é suficientemente recompensador”, disse.

Isabel Mendes Lopes reiterou que “é preciso mudar a forma do mercado de trabalho em Portugal”, mas disse também que “o que está em cima da mesa em termos de legislação laboral é exatamente o contrário do que deveria ser”.

Bloco de Esquerda fala em "palavras do meio"

O coordenador nacional do Bloco de Esquerda disse hoje que o discurso do Presidente da República nas comemorações do 10 de Junho é uma abertura para a intervenção política, mas avisou para a necessidade de ir mais além.

Em declarações à margem da Marcha pela Vida Independente, em Lisboa, o coordenador nacional do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza, centrou-se na parte final da intervenção de António José Seguro - em que o Presidente de República falou da necessidade das "palavras do meio", que "se abrem como convite ao diálogo" em "tempos de trincheiras" - para criticar a falta de concretização. .

"António José Seguro entendeu não dizer nenhuma dessas palavras. Fez a apologia das palavras do meio, mas não disse quais são", sublinhou José Manuel Pureza, apontando a igualdade, a justiça ou a dignidade como algumas das palavras que, para si, servem de "guia para intervenção política".