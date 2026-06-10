Entre aplausos e recados: o que os partidos ouviram no discurso de Seguro

Num discurso marcado por referências ao compromisso, ao futuro e ao interesse nacional, António José Seguro conseguiu reunir elogios de diferentes quadrantes políticos. O consenso, porém, terminou na interpretação da mensagem, com cada partido a retirar conclusões distintas sobre os desafios do país.

Angra do Heroísmo, na ilha da Terceira, é o palco (...)

O líder socialista classificou o discurso como "muito substantivo", defendendo que a intervenção presidencial "dá força e energia" e "inspira para o futuro".

"Há aqui uma mensagem de apelo ao diálogo, à concertação e ao compromisso para colocarmos os nossos propósitos fundamentais do desenvolvimento humano no centro das nossas prioridades" , afirmou.

O secretário-geral do PS considerou que António José Seguro proferiu uma intervenção centrada no diálogo e no compromisso político.

O chefe do Governo acrescentou ainda que se trata de um trabalho em que "nenhum português é esquecido, ninguém fica para trás e nenhum interesse é superior ao interesse nacional".

"Nos Açores, o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas deixou claro o objetivo que temos para o país: esforço conjunto para que os portugueses, dentro e fora do território nacional, possam ter mais qualidade de vida, oportunidades iguais e o orgulho de ser parte de um todo que realiza cada um e merece o respeito internacional" , escreveu Montenegro.

O primeiro-ministro recorreu à rede social X para destacar o significado das comemorações realizadas nos Açores e sublinhar os objetivos que, na sua perspetiva, devem orientar o país.

Chega vê recados ao Governo

O líder parlamentar do Chega interpretou o discurso como um conjunto de avisos dirigidos ao executivo.

"Eu creio que o Presidente da República, mais uma vez, fez uma série de alertas a este Governo, de coisas que o Governo não tem feito", disse Pedro Pinto.

O dirigente do Chega considerou que António José Seguro abordou problemas como a habitação, os salários e a emigração dos jovens qualificados. Pedro Pinto sustentou ainda que o primeiro-ministro "deve ter ficado com as orelhas a arder", defendendo que muitas das ideias expressas pelo Presidente coincidem com as posições do partido.

Liberais encontram afinidades

A Iniciativa Liberal mostrou-se particularmente identificada com a parte final da intervenção presidencial, relacionada com crescimento económico, liberdade e desenvolvimento.

"A determinada altura pensei estar a ouvir um dirigente da Iniciativa Liberal a discursar", afirmou o presidente do Conselho Nacional do partido, Pedro Ferreira.

Pedro Ferreira considerou que, se as forças políticas compreenderem a mensagem presidencial da mesma forma que a IL, o país "tem tudo para melhorar".

Centristas valorizam estabilidade

O CDS-PP destacou sobretudo o apelo à estabilidade política feito pelo Presidente da República.

"É fundamental que Portugal tenha estabilidade política para que as reformas que o Governo está a desenvolver possam efetivamente ter resultados na vida, no dia-a-dia dos portugueses", afirmou Paulo Núncio.

O líder parlamentar centrista valorizou igualmente o apelo presidencial para que o interesse nacional prevaleça sobre interesses partidários ou particulares.

PAN pede que coesão não fique no discurso

A porta-voz do PAN valorizou a escolha dos Açores para acolher as comemorações, considerando que a decisão transmite uma mensagem relevante sobre coesão territorial.

"A coesão territorial não pode ser apenas um mero chavão", frisou Inês de Sousa Real.

A dirigente defendeu que o Governo deve ter em conta as necessidades das regiões autónomas e das populações mais vulneráveis, particularmente num momento em que se prepara o debate sobre a Prestação Social Única.

Comunistas respondem ao desafio do compromisso

O secretário-geral do PCP elogiou o apelo ao compromisso feito por António José Seguro e manifestou disponibilidade para entendimentos em matérias sociais.

"O nosso compromisso é com a maioria", afirmou.

O líder comunista associou esse compromisso à defesa dos salários, do Serviço Nacional de Saúde, da habitação e das creches.