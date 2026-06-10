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Marcelo elogia "discurso excecional" de Seguro

10 jun, 2026 - 16:31 • Lusa

Ex-Presidente da República marcou presença nas comemorações do 10 de junho que decorreram nos Açores.

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O ex-presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa classificou esta quarta-feira como excecional o discurso do atual chefe de Estado, António José Seguro, nas cerimónias do 10 de junho.

"[Foi] um discurso excecional, excecional no que disse, excecional na forma como disse, excecional sobre Portugal, Camões, as comunidades, presente e futuro, excecional", afirmou, em declarações aos jornalistas, à saída da cerimónia, que decorreu em Angra do Heroísmo, nos Açores.

Marcelo Rebelo de Sousa não fez mais comentários enquanto se afastava dos jornalistas para cumprimentar várias pessoas que o interpelavam.

O anterior Presidente da República, que deixou o cargo há cerca de três meses, marcou presença nas cerimónias do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que este ano decorreram na ilha Terceira.

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No seu discurso, na cerimónia militar, o Presidente da República, António José Seguro, defendeu a paz, os direitos humanos e a Carta das Nações Unidas e uma "relação de equilíbrio" com os aliados.

António José Seguro insistiu na ideia de que a "autonomia estratégica europeia" é conciliável com a "defesa transatlântica", acrescentando: "Autonomia não significa isolamento, significa liberdade de decisão e responsabilidade, aperfeiçoando, atualizando e reforçando cooperações bilaterais com os nossos aliados".

Na ilha Terceira, onde está situada a Base das Lajes, o chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas referiu que os Açores estão "num ponto estratégico da relação entre a Europa e o continente americano, entre o Atlântico Norte e as grandes rotas marítimas e aéreas que estruturam a ordem global".

"Por todas estas razões, é um lugar que nos obriga a assumir especiais responsabilidades e deveres, no quadro da afirmação plena da nossa soberania, dos nossos interesses e do nosso futuro estratégico. Sempre no respeito mútuo do que está assumido, seja com um país, seja com a comunidade internacional e com a Carta das Nações Unidas. E na minha perspetiva, uma situação não está dissociada das outras", afirmou na parte inicial do seu discurso.

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