Seguro defende autonomia estratégica europeia como "prioridade". "Não é contraditória com a defesa transatlântica"

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O Presidente da República, António José Seguro, defendeu esta quarta-feira a autonomia estratégica europeia como "prioridade", mas ressalvou que esta aposta "não é contraditória com a defesa transatlântica", referindo ainda que os Açores "assumem um lugar singular na nossa identidade, história e futuro". Sem falar da polémica utilização da Base das Lajes pelos Estados Unidos da América na guerra com o Irão, o chefe de Estado referiu que os Açores "situam-nos num ponto estratégico de relação entre a Europa e o continente americano, entre o Atlântico Norte e as grandes rotas marítimas e aéreas que estruturam a ordem global".

António José Seguro falava esta quarta-feira durante a cerimónia militar do 10 de junho, a decorrer pela segunda vez na ilha da Terceira, nos Açores. No recinto do Cerrado do Bailão, no centro da cidade de Angra do Heroísmo, o Presidente da República defendeu que o Atlântico "faz parte da autonomia estratégica euripeia" e que a autonomia "não significa isolamento, mas liberdade de decisão, reforçando cooperações bilaterais com os nossos aliados".

Essa "cooperação", diz ainda Seguro, tem de significar uma "relação de equilíbrio e reciprocidade, de respeito pela soberania dos Estados, assente em valores que, apesar da incerteza dos tempos, não mudam". Assim, o Presidente da República não faz uma escolha entre os aliados do Atlântico Norte e a Europa, mas impõe condições para a relação entre os aliados.

Uma cerimónia que contou com a presença dos vários protagonistas políticos, desde o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, acompanhado por diversos membros do Governo, como o ministro da Defesa e líder do CDS-PP, Nuno Melo e o número dois do Governo, o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel e ainda o ministro da Presidência, António Leitão Amaro.

Entre os líderes políticos presentes na tribuna dos convidados, estiveram o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, que, registe-se, teve sentado ao seu lado esquerdo o procurador-geral da República, Amadeu Guerra, poucas semanas depois de a sede dos socialistas ter sido alvo de buscas judiciais, na sequência da operação "Imergente". O líder do Chega, André Ventura não esteve presente na cerimónia do dia de Portugal nos Açores, fazendo-se representar pelo líder parlamentar, Pedro Pinto.

As cerimónias em Angra do Heroísmo incluem ainda a condecoração pelo Presidente da República da Universidade dos Açores, no Solar da Madredeus, residência da representante da República na região, terminando com o arriar da bandeira ao fim da tarde, no Pátio da Alfândega.