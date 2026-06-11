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Luís Leite Ramos é o líder da nova estrutura de missão para o PTRR

11 jun, 2026 - 17:19 • Redação

O Governo revelou também que vai tomar medidas de combate à fraude no setor dos combustíveis para evitar fugas de impostos.

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Luís Leite Ramos é o líder da nova estrutura de missão para o PTRR, o programa destinado a reconstruir a zona centro afetada pelas tempestades.

O anúncio foi feito pelo ministro da Presidência , António Leitão Amaro, no final do Conselho de Ministros.

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Luís Leite Ramos é atualmente professor universitário e foi deputado do PSD.

O Governo revelou também que vai tomar medidas de combate à fraude no setor dos combustíveis para evitar fugas de impostos.

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