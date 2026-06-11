- Noticiário das 10h
- 11 jun, 2026
-
Parlamento debate proposta do Governo para isentar indemnizações às vítimas de abusos na Igreja Católica
11 jun, 2026 - 08:08 • Lusa
Governo explica que o Código do IRS já isenta as indemnizações por danos não patrimoniais quando fixadas pelo tribunal, reconhecendo que não representam um efetivo acréscimo patrimonial.
A Assembleia da República debate esta quinta-feira uma proposta de lei do Governo que isenta de tributação em sede de IRS as compensações financeiras às vítimas de abusos sexuais na Igreja Católica.
A proposta, cujos pormenores foram apresentados pelo Ministério das Finanças em abril, prevê que a isenção fiscal será igualmente aplicável às compensações financeiras atribuídas por abusos sexuais a menores e adultos vulneráveis "em outras situações similares".
No texto da iniciativa, o Governo explica que o Código do IRS já isenta as indemnizações por danos não patrimoniais quando fixadas pelo tribunal, reconhecendo que não representam um efetivo acréscimo patrimonial.
Entendendo tratar-se de "uma reparação por danos causados por atos ilícitos" cujos direitos de indemnização das vítimas já prescreveram, o executivo argumenta que, por isso, também essas compensações financeiras devem ser excluídas de tributação.
O Governo anunciou a intenção de isentar em sede de IRS as compensações financeiras às vítimas de abusos sexuais na Igreja Católica depois de a revista Sábado ter noticiado, em abril, que o valor pago como reparação pelos abusos não está isento de pagar impostos.
A Conferência Episcopal Portuguesa anunciou em março que cada uma das 57 vítimas de abuso sexual com pedido de compensação aprovado vai receber entre nove e 45 mil euros, num total de mais de 1,5 milhões de euros.
A proposta do Governo, se aprovada pela Assembleia da República, produz efeitos desde 01 de janeiro de 2026.
- Noticiário das 10h
- 11 jun, 2026
-
- Governo aprovou proposta de lei para isentar de IRS vítimas de abusos na Igreja
- Revisão Constitucional e IRS sobre indemnizações às vítimas de abuso com Cristina Rodrigues (CH)
- Chega admite apresentar medida para isentar vítimas de abuso de IRS
- Bloco de Esquerda quer isenção de IRS para compensações a vítimas de abusos na Igreja
- PAN quer que compensações às vítimas de abusos sexuais na Igreja sejam isentas de IRS
- CEP diz que não é "eticamente aceitável" cobrar IRS a compensações de vítimas de abuso
- Abusos na Igreja: Compensações às vítimas vão pagar IRS
- Governo aprovou proposta de lei para isentar de IRS vítimas de abusos na Igreja
- Revisão Constitucional e IRS sobre indemnizações às vítimas de abuso com Cristina Rodrigues (CH)
- Chega admite apresentar medida para isentar vítimas de abuso de IRS
- Bloco de Esquerda quer isenção de IRS para compensações a vítimas de abusos na Igreja
- PAN quer que compensações às vítimas de abusos sexuais na Igreja sejam isentas de IRS
- CEP diz que não é "eticamente aceitável" cobrar IRS a compensações de vítimas de abuso
- Abusos na Igreja: Compensações às vítimas vão pagar IRS