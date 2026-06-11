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Prestação Social Única: Governo admite "aproximações" com oposição

11 jun, 2026 - 17:42 • Tomás Anjinho Chagas

Chega demonstrou abertura e Leitão Amaro não revela cedências, mas assume que sem maioria absoluta o executivo tem de negociar. Ministro deixa farpa ao PS para dizer que há partidos que se "autoexcluem".

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O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, assume que o Governo pode fazer "aproximações" com a oposição para aprovar as Prestação Social Única (PSU) no Parlamento.

O diploma vai ser votado esta sexta-feira e o primeiro-ministro teve reuniões com o PS e Chega sobre o assunto. Questionado, esta quinta-feira no briefing do Conselho de Ministros, sobre eventuais cedências ao Chega para conseguir viabilizar a medida, António Leitão Amaro admitiu que sem maioria o Executivo tem de abdicar de alguns aspetos.

"Vamos, construtivamente, e isso implica, naturalmente, aproximações", afirmou o ministro da Presidência, que acrescentou: "Não vou agora fazer negociações públicas".

Sem especificar o que pode ser a moeda de troca para que a PSU seja viabilizada, Leitão Amaro sugere que o PS se autoexcluiu destas negociações.

Questionado sobre a manchete do Jornal de Notícias, que denunciava que há pessoas com deficiência e grau de incapacidade que podem ficar obrigadas a fazer trabalho social com as mudanças propostas pelo Governo, o ministro da Presidência garante que a nova PSU mantém os critérios antigos de acesso a prestações sociais - e assinala que isso nunca foi alterado, nem por Governos "de esquerda".

Leitão Amaro assume, ainda assim, que as mudanças vão criar obrigações "mais robustas" e admitiu que podem ser feitas alterações pelos partidos no Parlamento.

Governo está "no meio" e na "moderação"

Sobre o discurso do presidente da República no dia 10 de junho - em que António José Seguro apelou à moderação na política- o ministro da Presidência não quis comentar diretamente.

No entanto, António Leitão Amaro defende que o Governo tem estado no centro do espetro político: "Temos procurado reformar adoptando uma prática de moderação".

"Entre extremos facilitistas, imobilistas, estatistas, intervencionistas, populistas e radicais, temos procurado estar no meio e na moderação", argumenta o ministro da Presidência.

[artigo atualizado às 18h16]

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