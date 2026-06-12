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Parlamento
Luísa Neto falha eleição para cargo de provedora da Justiça
12 jun, 2026 - 12:58 • Ana Kotowicz
Luísa Neto ficou a 23 votos dos necessários para a eleição. Tiago Antunes, o primeiro nome proposto pelo PS, tinha ficado a 50.
Volta a falhar a eleição de um candidato do PS para o cargo de Provedor da Justiça. Depois de Tiago Antunes — que não conseguiu os votos necessários e retirou o seu nome da corrida —, Luísa Neto também não alcançou a maioria de dois terços, necessária para garantir o cargo.
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Política
"Fui vítima de cancelamento": Tiago Antunes fora da corrida à Provedoria da Justiça
Tiago Antunes ficou a 50 votos da primeira eleição(...)
A candidata indicada pelo PS, com o apoio do PSD, obteve 131 votos favoráveis. Ou seja, faltavam 23 para chegar aos 154 votos necessários. Houve ainda 58 votos em branco e 18 nulos.
Luísa Neto é a atual presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Administração (INA).
Tiago Antunes ficou a 50 votos da primeira eleição
Durante a primeira eleição para provedor da Justiça, Tiago Antunes ficou a 50 votos de distância dos 154 necessários.
Na altura, numa crónica no Expresso, o antigo secretário de Estado dos Governos de António Costa considerou ter sido "vítima de cancelamento", frisando que o acordo entre PS e PSD — que visava a sua eleição — não foi honrado. Tiago Antunes considerou ainda que foi "alvo de uma campanha vil, ridícula, recheada de falsidades e que brincou com o seu bom-nome".
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