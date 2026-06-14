PCP inicia jornadas parlamentares em Leiria e Coimbra focadas na resposta às tempestades

O PCP inicia este domingo jornadas parlamentares de três dias nos distritos de Leiria e Coimbra, centradas na resposta às tempestades que atingiram o país no início do ano e nos atrasos na atribuição de apoios às populações afetadas.

De acordo com o programa, o arranque dos trabalhos da bancada comunista será numa visita ao pinhal de Leiria com o objetivo de “observar o nível de devastação e os atrasos na retirada do combustível”, seguindo-se uma ação de contacto com comerciantes e uma sessão pública sobre a resposta às tempestades na Praia da Vieira, Marinha Grande.

Em declarações aos jornalistas para antecipar as jornadas, a líder parlamentar do PCP, Paula Santos, justificou a escolha de Leiria e Coimbra por terem sido regiões “bastante afetadas pelas intempéries do início deste ano, com prejuízos avultados elevadíssimos” para as famílias e a atividade económica.

A deputada defendeu que as consequências das intempéries “exigem respostas efetivas do Governo que tardam em chegar ao terreno”.

“A verdade é que os dados que nós conhecemos e as preocupações é que há inúmeros atrasos nos apoios, há respostas que ainda não foram concretizadas e há populações que se sentem abandonadas”, criticou.

A deputada comunista sublinhou também as preocupações do partido com o risco de incêndio, “tendo em conta o conjunto significativo de árvores que se encontram ainda no terreno”.

Paula Santos referiu ainda que, uma vez que estas jornadas se realizam na mesma semana em que o pacote laboral é votado na generalidade no Parlamento, o PCP insistirá na “denúncia das intenções do Governo” de “mais precariedade, mais exploração e desregulação dos horários de trabalho”.

Apesar de os trabalhos arrancarem hoje, a sessão de apresentação está agendada para esta segunda-feira,no centro de trabalho do PCP na Marinha Grande, e contará com uma intervenção da líder parlamentar.

Durante a tarde do segundo dia, os deputados do PCP seguem para Coimbra, onde um grupo com a líder parlamentar tem agendadas ações de contacto com a população em Ribeira de Eiras, sobre o impacto das cheias, e em Penacova, sobre a Estrada Nacional 110, que esteve interrompida devido a deslizamentos de terras.

Um outro grupo com o parlamentar Alfredo Maia e o ex-deputado António Filipe vai deslocar-se até à zona do Choupal para um encontro com agricultores.

Depois do jantar, o partido tem agendada uma sessão pública sobre o pacote laboral com organizações de trabalhadores no Centro de Trabalho do PCP na Marinha Grande.

Na manhã terça-feira, último dia das jornadas, o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, junta-se aos trabalhos em Leiria e integra o grupo que visitará o pavilhão desportivo e a mata de Marrazes, acompanhado pelo presidente da União de Freguesias de Marrazes e Barrosa, e as instalações do Sporting Clube Marinhense.

À mesma hora, outro grupo que conta com a líder parlamentar Paula Santos reunirá com os Bombeiros Voluntários de Leiria.

Os trabalhos terminam na tarde de terça-feira com uma sessão de encerramento, no Centro de Trabalho da Marinha Grande, em que intervirá Paulo Raimundo após uma reunião do grupo parlamentar.

Estas são as segundas jornadas parlamentares do PCP na atual legislatura, que se iniciou na sequência das eleições legislativas de 18 de maio de 2025. As primeiras realizaram-se em Viana do Castelo a 16 e 17 de março sob o lema “Direitos, Produção e Desenvolvimento”.