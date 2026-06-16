Autarcas do PSD exigem reformas ao Governo: lei eleitoral e finanças locais

“Há reformas que o país não pode continuar a adiar”. A frase está escrita nas conclusões da proposta temática que os Autarcas Social-Democratas (ASD) levam ao Congresso do PSD em Anadia, nos dias 20 e 21 de junho.

Em apenas cinco páginas, Amadeu Albergaria, o presidente dos Autarcas Social-Democratas e primeiro subscritor do documento, apresenta quatro reformas “que o país precisa de fazer” no poder local para “garantir estabilidade governativa, reforçar a autonomia financeira e criar melhores condições para o exercício de funções autárquicas”.

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“A revisão da Lei das Finanças Locais, a modernização do Sistema Eleitoral Autárquico, a revisão do Estatuto do Eleito Local e a simplificação administrativa” são as quatro reformas que os autarcas do PSD consideram ser urgentes e necessárias.

A Lei das Finanças Locais deve ser alterada de forma a corrigir assimetrias e os autarcas do PSD consideram que as câmaras “que podem gerar mais receita própria, geram, mas quem não pode é compensado pelas transferências”.

Na moção, defende-se que esta reforma deve simplificar as regras, acabar com burocracias e dar mais autonomia confiando assim na gestão dos autarcas. Os ASD consideram ainda que as autarquias precisam de mais dinheiro (para convergir com os países da zona euro), para isso é necessário um reforço das transferências do Orçamento do Estado e do alargamento das receitas próprias municipais.

No ano em que se assinalam os 50 anos do Poder Local – as primeiras eleições autárquicas realizaram-se em dezembro de 1976 –, Amadeu Albergaria considera que é o momento certo para rever a lei eleitoral autárquica de forma a garantir estabilidade governativa.

O que nós elencámos na nossa moção é um princípio geral de que deve haver uma estabilidade, ao nível dos executivos municipais, que garante esta estabilidade no país, que faz com que o desenvolvimento chegue, de forma mais coesa, a todo o território nacional”, diz à Renascença o presidente dos Autarcas Social-Democratas.

Amadeu Albergaria lembra que as autarquias ganharam, ao longo dos anos, competências em áreas tão diversas como a educação, na saúde e, mais recentemente, na ação social, e que é preciso ter estabilidade para “concluir projetos, senão teremos mais dificuldades em executar a tempo fundos comunitários, e tudo se agravará quando se aproximarem as eleições autárquicas”.

“Quem ganha as eleições governa a câmara”

“Quem ganha as eleições governa” é o princípio pelo qual deve assentar a nova lei eleitoral autárquica, sendo que Amadeu Albergaria deixa para mais tarde definir como é que se vai atingir este objetivo, deixando claro que a assembleia municipal deve ver reforçados os seus poderes de fiscalização do órgão executivo, e o papel da oposição tem de ser valorizado.

“Há várias propostas nesse sentido, discutiremos isso depois, num momento posterior. Mas o facto de nós termos este princípio de o vencedor governa, significa que o órgão fiscalizador terá de ter poderes de fiscalização, de escrutínio acrescidos. Isso é de entendimento pacífico e é de bom senso, não pode deixar de ser de outra forma”, refere Amadeu Albergaria em declarações à Renascença.