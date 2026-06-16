Carneiro diz que não recebeu convite de Montenegro para reunião sobre reforma laboral ou PSU

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, disse esta terça-feira que não recebeu qualquer convite do primeiro-ministro, Luís Montenegro, para reuniões sobre a reforma laboral ou a Prestação Social Única (PSU).

"Para tratar das questões laborais não houve qualquer convite. Nem para tratar da PSU", respondeu José Luís Carneiro aos jornalistas à entrada para o encontro da plataforma "Solução para um futuro melhor", hoje lançada pelo PS, que decorre na Nova School of Business and Economics, em Cascais, Lisboa.

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O líder do PS foi questionado sobre se tinha recebido algum convite para ir à residência oficial do primeiro-ministro, tal como o líder do Chega, André Ventura, que esta terça-feira voltou a reunir-se com Luís Montenegro sobre a reforma laboral.

O presidente do Chega anunciou que a reunião que teve com o primeiro-ministro sobre as alterações à lei laboral terminou sem acordo e indicou que o partido e o Governo vão "continuar a trabalhar" nas próximas horas.

André Ventura indicou também que a eventual viabilização da proposta de lei do Governo estará dependente de "haver um princípio de entendimento".