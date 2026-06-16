PSD vai alterar diploma sobre bandeiras "seguindo recomendações" de Seguro

O PSD vai introduzir alterações ao decreto-lei sobre as regras para o hastear de bandeiras em edifícios públicos seguindo "as recomendações e preocupações do Presidente da República" no veto ao diploma.

"O PSD procurará fazer as alterações ao decreto conforme as preocupações e recomendações do senhor Presidente da República para depois voltar-se a apresentá-lo", afirmou o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares.

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O Presidente da República, António José Seguro, devolveu na quarta-feira ao Parlamento, sem promulgação, o decreto sobre as regras de utilização de bandeiras em edifícios públicos que tinha sido aprovado em abril com os votos a favor do PSD, Chega e CDS-PP.

Se o decreto for alterado, o chefe de Estado volta a ter todas as possibilidades constitucionais em aberto: promulgação, veto ou envio para o Tribunal Constitucional.

Caso os partidos pretendessem confirmar – sem alterações – o decreto vetado pelo Presidente da República, este teria de ser aprovado novamente por maioria absoluta, sendo para tal necessários os votos do PSD.

O CDS-PP manifestou inicialmente a intenção de confirmar o diploma, mas também já tinha admitido abertura para "alterações pontuais", enquanto o líder do Chega, André Ventura, defendeu existir uma maioria suficiente para a confirmação.

Na mensagem que enviou ao parlamento, o Presidente da República justifica o veto ao decreto sobre a utilização de bandeiras em edifícios públicos com a distinção entre "causas humanitárias com reconhecimento constitucional e convencional expresso" e "posições político-partidárias".