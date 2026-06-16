Reforma laboral: Ventura anuncia que ainda não há acordo

“Até ao momento, não foi possível chegar a um entendimento" para aprovar a reforma laboral do Governo, afirmou esta terça-feira o líder do Chega. André Ventura falava após uma reunião com o primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Nas próximas horas e na quarta-feira "continuaremos a estabelecer um contacto técnico e um diálogo político para ver se se chega ou não a algum entendimento nestas matérias que consideramos decisivas", disse André Ventura, em declarações aos jornalistas no Parlamento.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



André Ventura reconhece que "há matérias de fundo" que separam o Chega e o Governo na questão da reforma laboral, como a redução da idade da reforma, a valorização do trabalho por turnos e a reposição das férias no público e no privado.

O Chega defende ainda uma licença especial para que os avós possam cuidar dos netos e a eliminação das restrições previstas ao direito de amamentação por parte de mães trabalhadoras, entre outras medidas.

"Não podemos estar a fazer reformas à lei laboral e deixarmos em implantação uma das maiores vergonhas nacionais, as subvenções vitalícias. O nosso objetivo é acabar com todas as subvenções vitalícias políticas em Portugal e revisitar as que foram injusta e ilegalmente pagas", sublinhou André Ventura.

[em atualização]

