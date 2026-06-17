Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 17 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Audição no Parlamento

Acordo de Paz: Governo português elogia, mas assume que o Líbano é a "fragilidade" da negociação

17 jun, 2026 - 10:50 • Tomás Anjinho Chagas

Paulo Rangel elogia o passo dado entre o Irão e Estados Unidos e assume que a questão do Líbano é a mais sensível. Ministro condena Hammas e Israel pelas "incursões" no país vizinho.

A+ / A-

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, elogia o acordo de paz alcançado entre os Estados Unidos da América e o Irão.No entanto, assume que a situação no Líbano é aquela que suscita mais apreensão, por não ser claro se vai ser incluída.

Rangel está, nesta manhã de quarta-feira, a ser ouvido no Parlamento e elogia a abrangência da "liberdade de navegação" no Estreito de Ormuz e ao "tempo estabelecido para falar sobre o programa nuclear", mas sublinha que ainda não se sabe se o conflito entre Israel e o Líbano vai estar contemplado no acordo.

Guerra na Ucrânia

Sobre a guerra na Ucrânia, o chefe máximo da diplomacia portuguesa assinala que é importante que a Rússia aceite "sentar-se à mesa das negociações". Rangel entende que a disponibilidade de Kiev para o fazer tem sido reiterada nas últimas semanas.

Eleição de Portugal para conselho segurança da ONU

O ministro dos Negócios Estrangeiros falou ainda da eleição de Portugal para membro não-permanente para o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) , para assumir o feito e garantir que este passo "muda o peso diplomático de Portugal".

Paulo Rangel acredita que mesmo com a "crise" em torno de instituição - com o crescente número de conflitos globais- a ONU continua a ser um palco importante para discutir matérias de relações internacionais.

Venezuela: Portugal tem plano de evacuação

Nesta audição, o ministro dos Negócios Estrangeiros falou ainda da situação preclitante vivida na Venezuela - na sequência da deposição de Nicolas Maduro do poder por parte dos Estados Unidos - para dizer que não acompanha a perspetiva "pessimista" para este país.

"Julgo que já esteve [a Venezuela] numa situação mais difícil do que aquela que temos agora", afirma Paulo Rangel que assume, no entanto, que a situação é "frágil".

Pouco depois foi a vez do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, que afirmou que depois de ter visitado a Venezuela sentiu um clima de "esperança" entre os portugueses e lusodescendente.

Emídio Sousa revelou ainda que Portugal tem um plano de evacuação do país, caso a situação política se agrave: "Existe, mas oxalá que nunca seja necessário ativá-lo. Retirar 500 pessoas é uma coisa, retirar quinhentas mil é outra, completamente impossível, diria".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 17 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Papa em Espanha

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à vez. "Somos nós, o lobo e os bichos selvagens"

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à ve(...)

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as Lajes”

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as(...)

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta novo Formula Student

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta nov(...)

​Uma coisa das Américas

​Uma coisa das Américas