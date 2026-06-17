Em modo mundial, Montenegro desafia Parlamento a "arriscar" e aprovar reforma laboral e PSU

"Temos de premiar o trabalho e o mérito", afirma Montenegro, que para isso, diz, "temos de transformar Portugal". A nota introdutória serviu para apontar para o que vai ser debatido esta quinta-feira no Parlamento: a reforma laboral.

Luís Montenegro está esta quarta-feira ao Parlamento para garantir que a proposta do Governo "melhora a conciliação entre a vida pessoal e o trabalho" e desafia o Parlamento: "Os deputados decidirão se querem ficar do lado da ambição e valorização do trabalho ou do lado do imobilismo e da mediania".

A sessão está a ser presidida por Teresa Morais, vice-presidente da Assembleia da República, uma vez que José Pedro Aguiar-Branco está nos Estados Unidos para assistir à estreia da seleção portuguesa no Mundial 2026, esta tarde contra a República Democrática do Congo.

Montenegro aproveitou para falar sobre o futebol para garantir que o país precisa de "ousar e arriscar" para "fazer a diferença e transformar Portugal".

O primeiro-ministro aproveitou para matar dois coelhos com uma cajadada só e trouxe o tema da prestação social única para o debate no Parlamento: "É uma proposta que quebra a armadilha da pobreza", defende.

O primeiro-ministro começou com um cumprimento especial à comunidade escolar em época de exames no ensino secundário.

Incêndios: ano vai ser desafiante

No dia em que o país assinala 9 anos desde a tragédia de Pedrõgão Grande, o primeiro-ministro assume que as tempestades de fevereiro dificultam a prevenção de incêndios.



Ventura desafia Montenegro sobre linhas vermelhas da reforma laboral

O líder do Chega, André Ventura, usa agora da palavra para falar da reforma laboral e retoma o caderno de encargos de que vem falando para viabilizar a proposta do Governo.

"Está disponível para corrigir coisas em áreas fundamentais como a amamentação? Está ou não disponível para garantir que os avós para introduzir a licença dos avós? Está disponível para valorizar quem trabalha por turnos?”, questionou o líder do Chega.

“Queremos dar o passo: se acabaram com as restrições da Troika devemos conseguir fazer com que o tempo de férias passe de novo para os 25 dias de férias”, acrescentou o líder do Chega, considerando que estes são “temas centrais”.

Nesta intervenção, Ventura recordou ainda a passagem dos 9 anos sobre os incêndios de Pedrogão. “Hoje devíamos homenagear os que fizeram tudo para que não voltasse a acontecer”, disse o líder do Chega.

Sobre os convites aos deputados da Federação Portuguesa de Futebol para assistorem aos jogos da seleção nacional no Mundial dos Estados Unidos, Ventura propôs que esses bilhetes possam ser oferecidos, por exemplo, ao IPO e às crianças internadas nesta instituição.



