MAI sobre controlo de fronteiras nos aeroportos: “Funciona bem, começamos a ver a luz ao fundo do túnel”

(em atualização)

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, desdramatiza a situação do controlo de fronteiras nos aeroportos e garante que os meios estão a ser reforçados, após várias semanas de filas de passageiros no aeroporto de Lisboa, na sequência da adoção do novo sistema europeu de controlo de fronteiras.

Luís Neves falava esta quarta-feira no Parlamento e referiu que “de há vários dias a esta parte que a operação das nossas fronteiras, funciona bem”. O ministro salientou ainda que “nos próximos dias, teremos mais 360 operacionais, já houve um reforço de meios nos últimos dias. Temos mais boxes a funcionar, temos mais e-gates a funcionar, temos mais elementos a dar apoio nas fronteiras”.

O governante referiu aos deputados que está “em contato” com a ANA com quem diz reunir-se “semanalmente” para discutir a situação, referindo que os passageiros agora demoram no controlo de fronteiras “40 minutos, 30 minutos, 15 minutos, 20 minutos”. Luís Neves reconhece que “num ou noutro dia” quando houve problemas e, em particular, no último fim de semana, “houve um momento” com mais fluxo que teve como origem, segundo o ministro, “uma questão digital que não é imputável a Portugal. É imputável ao ETIAS de Bruxelas”. “Depois de um longo período de apreensão, começamos agora a ver a luz no fim do túnel, também nesta questão”, garantiu o ministro aos deputados.

Extrema-direita: “ameaça é muito maior”

Em resposta a uma pergunta do deputado Rui Rocha da Iniciativa Liberal e ex-líder do partido sobre o atual nível de ameaça ideológica, Luís Neves reconheceu que, em Portugal, os atos públicos praticados por grupos de extrema-direita representam uma ameaça “maior”.

“A ameaça da extrema-direita é muito maior, têm armas, matam, ameaçam, coagem”, começou por referir o ministro da Administração Interna, para depois fazer uma ressalva em relação aos grupos de extrema-esquerda “radical”.

“É evidente que a extrema-esquerda radical está numa ascensão do ponto de vista europeu e já teve aqui atos”, começou por dizer Luís Neves, rematando: “Fui o primeiro a condenar os atos de arremesso do cocktail Molotov na Marcha pela Vida e fui o primeiro a apelidá-lo de terrorismo”.

Reforma da proteção civil e "estrutura legislativa" para calamidades

Nesta audição no Parlamento, o ministro da Administração Interna anunciou ainda que o Governo irá avançar com a reforma da proteção civil. "Será um tema a que nos iremos debruçar depois de passado este momento em que tivemos de acorrer a temas prementes".

Luís Neves anunciou ainda que "está em cima da mesa, para além da questão da proteção civil, uma estrutura legislativa para as calamidades que, diz, estão “cada vez mais próximas”.

Após o Presidente da República, António José Seguro, ter feito uma Presidência Aberta e de ter concluído sobre a necessidade de garantir a massificação de geradores nos municípios, o ministro da Administração Interna garantiu que o Governo está na "fase de abertura de contratos" para a compra de geradores, para a compra de UPS, estruturas de reforço de energia, "para distribuirmos por todas as autarquias". Luís Neves deixou mesmo a garantia: "Todos vão ter rádios SIRESP, que estão em fase de aquisição, e todos terão rádio satélite", defendendo que "há que comprar sistemas de redundância de comunicação e de energia".

Em relação à limpeza da floresta e das estradas após o comboio de tempestades de janeiro, Luís Neves lamentou a falta de cultura de limpeza que existe no país, salientando que a "preocupação maior" foi abrir estradas "para as pessoas circularem e para podermos ter estruturas de socorro e bombeiros a passar".

O ministro ressalva, contudo, que "em qualquer país, até com mais poder económico do que o nosso, este tipo de catástrofes demoram anos a repor a situação como estava. Não é possível em 3, 4 5 6 meses a repor o território como ele estava antes da calamidade", avisou.

Morte de Odaír Moniz: "Cadeia de comando pode ter falhado"

Na semana em que foi divulgada a sentença do julgamento sobre a morte de Odaír Moniz, em que o tribunal optou pela pena suspensa do polícia que atirou no cabo-verdiano, o ministro da Administração Interna admitiu que "há uma questão de cadeia de comando que pode ter falhado e que tem de ser avaliada".

Luís Neves não manifestou qualquer opinião pela sentença, mas referiu que "é evidente que temos de distinguir situações de risco em que o agente policial procura fazer bem e tem um ato que leva a um desfecho trágico", referindo que essas "naturalmente, são situações marginais".

O governante garante que "qualquer elemento policial que, com coragem e brio, procure cumprir a sua missão e que algo lhe corra mal terá o meu entendimento naquilo que for possível". Pelo contrário, "todo o agente policial que ponha em causa a dignidade da pessoa humana de forma dolosa, reiterada, minta, falsifique, sobretudo, para escamotear a verdade que deve presidir, não terá o meu beneplácito", garantiu.