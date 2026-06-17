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Política

Primeiro-ministro regressa hoje ao Parlamento um dia antes do debate da revisão da lei laboral

17 jun, 2026 - 08:08 • Lusa

O primeiro-ministro vai responder hoje perante os deputados no debate quinzenal no Parlamento, que acontece na véspera de ser discutida a proposta do Governo de revisão do Código do Trabalho, ainda sem aprovação garantida.

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Na terça-feira, Luís Montenegro reuniu-se -- pela segunda vez em menos de uma semana -- com o líder do Chega e, no final, André Ventura disse não ter sido alcançado "até ao momento" um entendimento com o Governo, mas assegurou que as duas partes vão prosseguir o diálogo e trabalho técnico "dia e noite" até à votação do diploma, na sexta-feira.

André Ventura indicou também que a eventual viabilização da proposta de lei do Governo estará dependente de "haver um princípio de entendimento" global.

Antes da reunião, e na apresentação de um investimento no Alentejo, Luís Montenegro prometeu "fazer tudo" o que compete ao Governo para que a proposta de reforma laboral vingue no Parlamento.

"Vou fazer tudo aquilo que compete ao Governo fazer para que o Parlamento não frustre este caminho de afirmação da economia portuguesa e de um desempenho que não deve ser travado", afirmou o chefe do Governo.

Montenegro vai "fazer tudo" na reunião com Ventura para pacote laboral vingar

Pacote laboral

Montenegro vai "fazer tudo" na reunião com Ventura para pacote laboral vingar

Aludindo aos que contestam a proposta, Montenegro (...)

Aos que contestam a proposta, Montenegro disse que são os que "gostam de conviver com a mediania e com um crescimento sempre muito tímido da economia e querem que tudo fique na mesma".

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro - que afirmou não ter recebido qualquer convite para uma reunião em São Bento - já acusou o Governo de andar num "baile de máscaras" com o presidente do Chega sobre o pacote laboral e, quando questionado como veria um acordo entre primeiro-ministro e André Ventura nesta matéria respondeu: "O Diabo veste Prada".

O debate -- com início marcado para as 14h00 devido à estreia da seleção nacional no Mundial de futebol às 18h00 - abre com uma intervenção do primeiro-ministro, seguindo-se precisamente perguntas do grupo parlamentar do Chega, e depois de PS, IL, Livre, PCP, BE, PAN e JPP, fechando com as questões das bancadas que suportam o Governo, CDS-PP e PSD.

Desde o último debate quinzenal, que se realizou a 27 de maio, o Governo avançou também com uma proposta de criação da Prestação Social Única (PSU), que pretende fundir 13 apoios não contributivos.

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O diploma, que seguiu sem votação para a fase da especialidade, determina como condição de acesso à PSU a disponibilidade do requerente ou membros do seu agregado em idade ativa que não se encontrem a trabalhar para, salvo em situações excecionais, prestar "atividades de solidariedade social" até um máximo de 15 horas por semana.

Neste diploma, o Governo e o Chega chegaram a um princípio de entendimento, tendo Ventura afirmado que o grupo parlamentar social-democrata aceitou seis das sete exigências do partido, ficando, por enquanto, de fora outra que pretendia alargar o prazo de residência em Portugal para que os imigrantes pudessem receber esta prestação.

Depois do debate quinzenal, o primeiro-ministro responderá aos deputados sobre o Conselho Europeu de quinta e sexta-feira, data em que está prevista a assinatura de um memorando de entendimento entre Estados Unidos e Irão que se centra no fim da guerra, na reabertura do estreito de Ormuz, na libertação de fundos iranianos e na compensação para a reconstrução do Irão.

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