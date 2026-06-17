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Segurança Social. Maioria dos pagamentos indevidos não resulta de fraude

17 jun, 2026 - 12:04 • João Malheiro

Cerca de 90% do montante já foi recuperado ou regularizado.

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A maioria dos pagamentos indevidos da Segurança Social não resulta de fraude, segundo um esclarecimento da ministra do Trabalho, esta quarta-feira.

Maria do Rosário Ramalho referiu, na semana passada, ter garantido que foram identificados 159 milhões de euros em prestações sociais pagas de forma indevida.

Agora, num esclarecimento citado pelo "Expresso", o gabinete de Maria do Rosário Palma Ramalho afirma que a esmagadora maioria dos pagamentos indevidos identificados entre janeiro de 2024 e junho de 2025 decorre de atrasos administrativos, atualizações tardias de informação ou alterações na situação dos beneficiários.

Cerca de 90% do montante já foi recuperado ou regularizado. Trata-se de cerca de 142,4 milhões de euros.

O Ministério do Trabalho realça que “pagamento indevido e fraude não são conceitos equivalentes”. Esclarece também que a atribuição indevida acontece, porque a Segurança Social não dispõe da informação atualizada no momento do pagamento.

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