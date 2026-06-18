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Leitão Amaro pressiona PS a sair de “uma certa atitude do contra, de bloqueio e do empata”

18 jun, 2026 - 17:12 • Susana Madureira Martins

A pretexto da discussão sobre a reforma laboral e sobre o eventual entendimento com o Chega, o Governo rejeita que tenha parceiros preferenciais, com o ministro da Presidência a puxar o PS para a mesa das negociações de outras reformas e que esta seja apenas uma “fase do contra e do empate”.

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A pretexto da reforma laboral, o Governo quer manter o PS dentro do jogo político, com o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, a lamentar que a atual direção de José Luís Carneiro mantenha o que considera ser “uma certa atitude do contra, de bloqueio, de empatar o processo de reformas”.

Em declarações aos jornalistas após o Conselho de Ministros desta quinta-feira e questionado sobre os parceiros preferenciais do Governo, tendo em conta o que tem sido a discussão sobre a reforma laboral, Leitão Amaro respondeu taxativamente que “a orientação principal do primeiro-ministro é que não há parceiros preferenciais” e que a AD, perante cada diploma e cada iniciativa, procura “viabilizá-las com consenso”, referindo ainda que isso também significa ajustes nas propostas do executivo.

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Em vésperas do Congresso do PSD, que se realiza este fim de semana no concelho de Anadia, no distrito de Aveiro, o Governo da AD tenta manter o PS no tabuleiro das negociações, evitando concentrar o diálogo apenas à direita. Mas, Leitão Amaro invoca a desculpa de que a atual direção socialista é que não quer aproximar-se, ensaiando até uma comparação entre a maior facilidade que foi negociar com Pedro Nuno Santos e que parece não ser possível com Carneiro.

“Nas últimas semanas tem-se registado da parte do Partido Socialista uma indisponibilidade para negociar diplomas importantes”, referiu aos jornalistas Leitão Amaro, recordando que foi possível fazer aprovar “vários diplomas substantivos” como o IRS Jovem, o que aconteceu enquanto Pedro Nuno Santos era secretário-geral do PS.

O ministro da Presidência diz manter a “esperança” em trazer o atual PS de José Luís Carneiro à mesa das negociações e que esta seja apenas uma “fase” do “contra” e do “empate”, referindo que “não é só no futebol que não queremos empates”.

“Esta fase do Partido Socialista estar do contra e estar no empate, esperemos que passe e que volte à disponibilidade, senão os portugueses começam a olhar e dizer para que é que serve, se não contribui, se não quer sair do mesmo sítio, se não está disponível para aproximar”, questionou-se o ministro.

Nesta chamada do PS a jogo, Leitão Amaro garante que o Governo se tem “aproximado” nas “várias negociações” com o PS, com o Chega ou a Iniciativa Liberal que “envolveram cedências, ajustamentos às posições de partida do Governo e a mesma coisa de cada um daqueles partidos”.

A “grande pergunta” que para o Governo tem de ser colocada, remata Leitão Amaro, é “o que é que aconteceu e o que é que acontece ao Partido Socialista, liderado pelo atual Secretário-Geral José Luís Carneiro, para esta atitude de empate, de estar do contra, não querer contribuir para as soluções”.

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