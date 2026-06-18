PS volta a propor Luísa Neto como candidata a provedora de Justiça

O PS vai voltar a propor Luísa Neto como candidata a provedora de Justiça, com apoio do PSD, depois de esta ter falhado uma primeira eleição. .

A informação foi adiantada à Lusa por fonte oficial do Grupo Parlamentar do PS.

Os dois partidos querem que a votação decorra a 03 de julho, acrescentou a mesma fonte, esperando que o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, dê a anuência a essa data.

De acordo com os socialistas, o nome de Luísa Neto, atual presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Administração (INA), voltou a reunir o acordo do PSD, tal como tinha sido prometido pelo líder parlamentar dos sociais-democratas, Hugo Soares, após a votação falhada no Parlamento no dia 12 de junho.

Nessa votação, a atual presidente do Conselho Diretivo do INA obteve 131 votos favoráveis, 58 brancos e 18 nulos, num total de 207 deputados que votaram.

Para ser eleita, se votassem os 230 deputados em efetividade de funções, Luísa Neto precisava de chegar à fasquia dos 154 votos a favor. Mas como o universo de votantes foi mais pequeno, de 207 deputados, a maioria de dois terços seria atingida com 138 votos, ou seja, mais sete do que os obtidos pela presidente do INA.

Em 12 de abril, numa primeira eleição falhada, o antigo secretário de Estado socialista Tiago Antunes, proposto pelo PS para provedor de Justiça, alcançou um resultado inferior a dois terços, tendo apenas 104 votos favoráveis num total de 230 deputados.