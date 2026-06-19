Ameaças da extrema-direita a Montenegro. "A minha mulher e a minha família" souberam pela comunicação social

Luís Montenegro disse, durante a conferência de imprensa que sucedeu ao Conselho Europeu, lamentar “profundamente que uma questão que coloca em causa a segurança de um cidadão, no caso o primeiro-ministro e a sua família, mas podia ser aplicável a qualquer português, não tivesse sido partilhado com os próprios”. O chefe do Governo falava sobre o grupo neonazi, liderado por um chefe da PSP, que é acusado de vários crimes e que, segundo a acusação do Ministério Público, terá chegado a planear um ataque à residência oficial do primeiro-ministro, Luís Montenegro, que incluía a utilização de granadas. “Posso até confidenciar que foi extremamente delicado que a minha família, nomeadamente a minha mulher e os meus filhos, tivessem tido essa notícia da forma igualmente surpreendente e sem poderem falar inclusivamente comigo”, sublinhou. Montenegro estava numa reunião em que não podia ser contatado, quando a informação se tornou pública.

“Parece-me que — se estiver em causa uma ameaça da gravidade daquela que foi veiculada, da possibilidade de utilizar engenhos explosivos e armamento militar para uma habitação de um cidadão —, que isso não possa ser alvo, naturalmente, de uma informação”, descreveu em Bruxelas. Não é falha de segurança Ainda assim, Montenegro não fala de falha de segurança. “Não, não quero dizer isso. O que quero dizer é que a informação, a forma como a informação foi conhecida pelas pessoas visadas, que éramos nós, não foi, na minha opinião, aquela que deveria ter sido”, concretizou. E concluiu a dizer que não está preocupado com este caso, “mas estou preocupado com a possibilidade de isto acontecer a qualquer cidadão português”. A acusação do Ministério Público, conhecida na quinta-feira, refere que os nove elementos do Movimento Armilar Lusitano, onde estará um chefe da PSP, estão acusados de vários crimes e terão chegado a preparar um plano para atacar a casa de Luís Montenegro.