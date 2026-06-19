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Caso Movimento Armilar Lusitano
Ameaças da extrema-direita a Montenegro. "A minha mulher e a minha família" souberam pela comunicação social
19 jun, 2026 - 16:58 • João Carlos Malta
O primeiro-ministro lamentou não ter sido avisado de que havia uma ameaça contra ele e a sua família que visava a utilização de engenhos explosivos e armamento militar para atingir a casa em que vive. Ainda assim, disse que não é uma falha de segurança.
Luís Montenegro disse, durante a conferência de imprensa que sucedeu ao Conselho Europeu, lamentar “profundamente que uma questão que coloca em causa a segurança de um cidadão, no caso o primeiro-ministro e a sua família, mas podia ser aplicável a qualquer português, não tivesse sido partilhado com os próprios”.
O chefe do Governo falava sobre o grupo neonazi, liderado por um chefe da PSP, que é acusado de vários crimes e que, segundo a acusação do Ministério Público, terá chegado a planear um ataque à residência oficial do primeiro-ministro, Luís Montenegro, que incluía a utilização de granadas.
“Posso até confidenciar que foi extremamente delicado que a minha família, nomeadamente a minha mulher e os meus filhos, tivessem tido essa notícia da forma igualmente surpreendente e sem poderem falar inclusivamente comigo”, sublinhou.
Montenegro estava numa reunião em que não podia ser contatado, quando a informação se tornou pública.
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“Parece-me que — se estiver em causa uma ameaça da gravidade daquela que foi veiculada, da possibilidade de utilizar engenhos explosivos e armamento militar para uma habitação de um cidadão —, que isso não possa ser alvo, naturalmente, de uma informação”, descreveu em Bruxelas.
Não é falha de segurança
Ainda assim, Montenegro não fala de falha de segurança. “Não, não quero dizer isso. O que quero dizer é que a informação, a forma como a informação foi conhecida pelas pessoas visadas, que éramos nós, não foi, na minha opinião, aquela que deveria ter sido”, concretizou.
E concluiu a dizer que não está preocupado com este caso, “mas estou preocupado com a possibilidade de isto acontecer a qualquer cidadão português”.
A acusação do Ministério Público, conhecida na quinta-feira, refere que os nove elementos do Movimento Armilar Lusitano, onde estará um chefe da PSP, estão acusados de vários crimes e terão chegado a preparar um plano para atacar a casa de Luís Montenegro.
Segundo o processo, os arguidos mantinham ainda uma lista de pessoas e organizações sobre as quais terão “catalogado e/ou recolhido informações”, incluindo responsáveis políticos, figuras mediáticas e ativistas.
Entre os nomes referidos constam o antigo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o ex-primeiro-ministro António Costa. A lista incluía também o humorista Ricardo Araújo Pereira, o locutor e humorista Nuno Markl, o ativista Mamadou Ba, o jornalista e escritor Miguel Sousa Tavares e o músico Dino D'Santiago.
Entre as entidades visadas surgem ainda a SOS Racismo, o Alto Comissariado para as Migrações e o Movimento Vida Justa.
Perante a dimensão do caso, Luís Carrilho insistiu que o foco deve estar no trabalho das autoridades e dos tribunais, reiterando a necessidade de respeitar a presunção de inocência enquanto o processo segue os seus trâmites judiciais.
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