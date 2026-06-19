- Noticiário das 21h
- 19 jun, 2026
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Trabalho
Ministra não se demite. Chumbo da reforma laboral é "oportunidade perdida"
19 jun, 2026 - 20:34 • João Maldonado , com redação
Maria do Rosário Palma Ramalho diz que é preciso respeitar a decisão do Parlamento, mas entende que se trata de uma "derrota para o país".
A ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, não se demite e considera que o chumbo da reforma laboral no Parlamento é uma “derrota para o país” e uma "oportunidade perdida".
“Essa pergunta não faz qualquer sentido”, declarou a governante, questionada pelos jornalistas se equaciona pedir a demissão.
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Maria do Rosário Palma Ramalho diz que é preciso respeitar a decisão do Parlamento, mas entende que se trata de uma oportunidade perdida para o país.
“Eu julgo que é, sobretudo, uma derrota para o país, porque perdeu-se uma oportunidade histórica de permitir que Portugal avançasse numa matéria em que está na cauda da Europa, em termos de salários e de produtividade”, afirmou.
A ministra do Trabalho considera que o diploma chumbado esta sexta-feira, no Parlamento, é uma “reforma equilibrada sem desguarnecer os direitos dos trabalhadores”.
“Ao não conseguirmos isso, é uma oportunidade perdida para o país”, lamentou.
A ministra do Trabalho sublinha ainda que o Governo está tranquilo e diz que não houve acordo com o Chega para não hipotecar as pensões dos portugueses.
Maria do Rosário Palma Ramalho falava aos jornalistas, ao final da tarde, antes de entrar para a Comissão Parlamentar do Trabalho, na Assembleia da República.
A proposta do Governo para rever a legislação laboral foi chumbada esta sexta-feira, na generalidade, com os votos contra do Chega e da esquerda parlamentar, após o partido de André Ventura não ter alcançado um acordo com o PSD.
O texto contou apenas com os votos a favor dos partidos que suportam o Governo (PSD-CDS-PP) e da IL.
PS, Livre, PCP, BE, PAN e JPP juntaram-se nos votos contra da bancada do Chega.
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