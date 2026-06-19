Montenegro e o chumbo do pacote laboral: Posição do Chega "é inaceitável"

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, explicou na tarde desta sexta-feira a razão pela qual as negociações com o Chega para a aprovação do pacote laboral não tiveram sucesso. O partido de André Ventura exigiu a incorporação no acordo da descida da idade da reforma para os 65 anos como fator decisivo para aprovar a nova lei.

"Infelizmente, o Partido Chega não concordou e, portanto, fez depender o apoio às alterações da legislação laboral, que, diga-se também, não incorporavam nenhuma matéria relativa a reformas e a pensões, mas fez depender a sua posição dessa condição", disse o líder do Governo, depois da reunião do Conselho Europeu.

"Do ponto de vista político é legítimo, do ponto de vista político é admissível, mas do nosso ponto de vista político é inaceitável. E, portanto, foi isso que culminou no resultado que aconteceu na Assembleia da República", acrescentou.

Montenegro sublinha que nada fazia prever este desfecho porque na grande maioria das matérias, "se vislumbrava um entendimento relativamente fácil de alcançar".

"Sucede que uma condição que foi imposta por esse partido para viabilizar o global das alterações que eram propostas era mexermos na sustentabilidade da segurança social e na possibilidade não fundamentada de alterar a idade da reforma, fosse de uma forma generalizada, fosse para um segmento concreto de trabalhadores, no caso os trabalhadores que trabalham por turnos rotativos de forma permanente", descreveu.

Para o líder do Governo tratava-se de uma proposta inaceitável, porque na ótica de Montenegro colocaria em causa as pensões no futuro e "as pensões são sagradas".