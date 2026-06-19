PS pede audição de Miranda Sarmento sobre nomeações para a Administração Pública

No requerimento enviado hoje à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, o Grupo Parlamentar do PS escreve que, desde que o atual Governo tomou posse, "tem-se assistido a um amplo movimento de nomeações e substituições de dirigentes em organismos da Administração Pública e do Setor Empresarial do Estado, que tem suscitado legítimas questões quanto aos critérios que têm orientado essas escolhas aparentemente política".

Os socialistas dizem-se preocupados com o que afirmam ser a "opção política subjacente a este movimento de substituição de dirigentes e titulares de cargos públicos", acrescentando que estas trocas são muitas vezes feitas "sem concurso e desprovidas da necessária auscultação das populações e dos autarcas".

"Mas, mais grave ainda, a reboque de reestruturações ou mudanças de estratégia internas, aquilo a que assistimos é uma aparente escolha de dirigentes assente em critérios de confiança política, em detrimento da continuidade e estabilidade institucional e, muitas vezes, da qualidade no exercício das funções", critica o partido.