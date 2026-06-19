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Sondagem coloca AD em terceiro lugar, atrás do PS e do Chega

19 jun, 2026 - 19:48 • Diogo Camilo

A coligação entre PSD e CDS caiu 3,4 pontos percentuais num mês e foi ultrapassada pelo Chega. José Luís Carneiro é o preferido para o melhor primeiro-ministro, Montenegro e Ventura empatados.

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Em véspera de Congresso do PSD e no dia em que o partido do Governo sofre uma derrota no Parlamento, com o chumbo da reforma laboral, uma sondagem coloca PS e Chega à frente da AD.

O barómetro da Intercampus para o Correio da Manhã, a CMTV e o Jornal de Negócios coloca o PS com 24,3%, enquanto Chega tem 20,3% e AD 19,5%.

Com uma amostra de 609 pessoas e entrevistas entre os dias 10 e 16 de junho, para uma margem de erro de +/- 4,0%, a sondagem mostra ainda a Iniciativa Liberal com 6,8% e o Livre com 5,7%.

Mais atrás estão CDU (3%), Bloco de Esquerda (2,5%) e PAN (2,3%).

No espaço de um mês, o PSD caiu 3,4 pontos percentuais e foi ultrapassado pelo Chega.

À pergunta sobre qual seria o melhor primeiro-ministro, José Luís Carneiro surge como o preferido, com 33,8%, enquanto Luís Montenegro e André Ventura estão praticamente empatados, com 22,3% e 22,2%, respetivamente.

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