Castro Almeida admite que limpeza das florestas é “problema impossível de resolver”

Numa conversa com a Renascença que decorreu no Velódromo de Sangalhos , no concelho de Anadia, no distrito de Aveiro onde irá decorrer o Congresso do PSD este fim-de-semana, Castro Almeida assume a frustração. “Já só queremos levantar do chão aquelas árvores que estão próximas de habitações, próximas de aglomerados populacionais”, diz o ministro da Economia.

“Esse é um enorme problema e não vejo como é que ele vai ser resolvido”. O ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, admite, em declarações ao programa da Renascença São Bento à Sexta que a limpeza dos terrenos afetados pelo comboio de tempestades de janeiro é um problema “impossível” de resolver, tendo em conta “os milhões de árvores que estão hoje no chão e que não vai ser possível levantar antes da época dos incêndios”.

Numa reação à reportagem da Renascença, que esta semana deu conta da dificuldade das populações e da câmara de Leiria em limpar os terrenos afetados pela tempestade, Castro Almeida reconhece que “cerca de 10% das árvores que estão no chão são aquelas que nós queremos levantar para proteger as pessoas” e que “isto vai fomentar os incêndios e que vai torná-los mais densos”.

“Eu não tenho dúvida, mas aí não há recursos possíveis. E não é falta de dinheiro, o dinheiro existe, há dinheiro disponível para fazer o levantamento da madeira que está no chão, toda ela que seja possível, o que não há é recursos para esse efeito”, lamenta o ministro da Economia.

Questionado sobre a necessidade de cadastrar os terrenos, Castro Almeida diz que o Governo está “a tentar resolvê-lo, mas é muito lentamente. Ainda estamos com 30 e poucos por cento do território cadastrado. É ainda muito pouco”.

Castro Almeida refere que está a fazer-se um “trabalho grande para procurar cadastrar. Agora, mais importante do que o cadastrar, que também é importante saber de quem é, mas é importante é a ideia do emparcelamento da propriedade. Esse é que é o problema maior”, salienta o governante, que admite que “não se ordena com pequeníssimas propriedades”.

Apoio pós-tempestades: Até final de junho 150 câmaras terão 90% do “assunto resolvido”

Neste programa, Castro Almeida faz ainda contas aos apoios que já foram disponibilizados pelo Estado às vítimas das tempestades de janeiro. Até ao final do mês, tirando Leiria e Marinha Grande, que “têm um peso avassalador” de casos, “cerca de 150 municípios vão estar com o assunto resolvido a mais de 90%, portanto, vão estar quase concluídas”.

O ministro da Economia diz compreender “absolutamente” que “nenhum município, está preparado para ter agora 10 mil pedidos, ter de fazer 10 mil verificações. Ninguém tem recursos para isto”.

Passados cinco meses após as tempestades, o ministro considera que o Governo, as autarquias locais, “na sua esmagadora maioria estão a fazer o trabalho que deviam”, lamentando que “infelizmente, muita gente, alguns poucos milhares de pessoas, ainda estão à espera de solução para o seu problema” e que “ninguém lhes vai dizer que 5 meses depois que é um prazo razoável”.

Ainda assim, e passados estes meses, o ministro da Economia e da Coesão Territorial diz que não vê “de que outra forma” o Estado “podia ter sido mais ágil”.