"É imaginação": Montenegro recusa cenário de crise política

Na ressaca do chumbo da reforma laboral, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, assegura que o país não entrou num ciclo de crise política. Falando à chegada ao 43º Congresso do PSD, que decorre este fim-de-semana no Velódromo de Sangalhos, em Anadia, o também líder do PSD sugere que isso é um produto da "imaginação" dos jornalistas.

“Os senhores têm sempre muita imaginação para dissertar sobre coisas que não têm correspondência com a realidade”, afirmou.

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O primeiro-ministro prometeu falar ao Congresso a partir do púlpito e praticamente não respondeu às perguntas dos jornalistas à entrada para o recinto já repleto de delegados.

Renascença,Manuel Castro Almeida, afirmou que não faz sentido voltar a apresentar uma proposta que foi rejeitada: “A questão não se coloca”. Esta sexta-feira, em declarações à durante o programa São Bento à Sexta , o ministro da Economia,, afirmou que não faz sentido voltar a apresentar uma proposta que foi rejeitada: “

Castro Almeida criticou ainda o Chega que, defende o ministro, “cedeu ao impulso populista” de querer baixar a idade da reforma, acabando por chumbar a proposta do Governo.