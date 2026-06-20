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Congresso do PSD

"É imaginação": Montenegro recusa cenário de crise política

20 jun, 2026 - 10:58 • Tomás Anjinho Chagas

Primeiro-ministro e líder do PSD chegou este sábado ao Congresso no Velódromo de Sangalhos, em Anadia, no pós-chumbo da reforma laboral. Montenegro falou pouco aos jornalistas, mas garantiu que um cenário de crise política é um exercício de especulação.

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Na ressaca do chumbo da reforma laboral, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, assegura que o país não entrou num ciclo de crise política. Falando à chegada ao 43º Congresso do PSD, que decorre este fim-de-semana no Velódromo de Sangalhos, em Anadia, o também líder do PSD sugere que isso é um produto da "imaginação" dos jornalistas.

Os senhores têm sempre muita imaginação para dissertar sobre coisas que não têm correspondência com a realidade”, afirmou.

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O primeiro-ministro prometeu falar ao Congresso a partir do púlpito e praticamente não respondeu às perguntas dos jornalistas à entrada para o recinto já repleto de delegados.

Esta sexta-feira, em declarações à Renascença,durante o programa São Bento à Sexta, o ministro da Economia, Manuel Castro Almeida, afirmou que não faz sentido voltar a apresentar uma proposta que foi rejeitada: “A questão não se coloca”.
Castro Almeida criticou ainda o Chega que, defende o ministro, “cedeu ao impulso populista” de querer baixar a idade da reforma, acabando por chumbar a proposta do Governo.
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