Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 20 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Congresso do PSD

Leitão Amaro: “Cada vez que no TikTok virem André Ventura a dançar, ele é o homem que vos está a tramar”

20 jun, 2026 - 19:46 • Susana Madureira Martins

Os ataques ao Chega e a André Ventura, após o chumbo da reforma laboral no Parlamento, continuam no Congresso do PSD, em Sangalhos. O ministro da Presidência avisa: "Podem atacar. Podem dar-nos o pior, que nós respondemos com o nosso melhor”.

A+ / A-

Na ressaca do chumbo da reforma laboral, o estado maior do PSD atira aos protagonistas dessa derrota, no congresso que está a decorrer no Velódromo de Sangalhos, em Anadia, o Chega e o PS. No desfile de governantes que subiram à tribuna, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, adotou André Ventura como alvo, fazendo um aviso aos jovens.

Cada vez que no TikTok virem André Ventura a dançar, ele é o homem que vos está a tramar”, disse Leitão Amaro, considerando ainda “chocante” ver um voto do Chega “fazer chorar de alegria o líder sindicalista comunista”, referindo-se a Tiago Oliveira, secretário-geral da CGTP-IN, que, esta sexta-feira, foi visto em lágrimas nas galerias do hemiciclo do Parlamento quando a proposta do Governo foi chumbada.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Leitão Amaro comparou ainda o primeiro-ministro a anteriores líderes do partido e chefes de Governo, incluindo Pedro Passos Coelho, que tem alertado para a necessidade de reformas no país.

“Sabemos que temos de sofrer e resistir aos mesmos ataques políticos e pessoais, mentiras, intrigas e acusações que fizeram não apenas às políticas, mas aos homens que já antes nos reformaram. Sá-Carneiro sofreu disto. Cavaco Silva sofreu disso. Passos Coelho também sofreu dessas acusações. Luís Montenegro sofreu. Muitos de nós sofremos e resistimos porque viemos para transformar”, disse Leitão Amaro.

Dando o peito às balas, o ministro da Presidência diz, sem nomear: “Podem atacar. Podem dar-nos o pior, que nós respondemos com o nosso melhor”, referindo que esses ataques aconteceram, por exemplo, na sua área de governação, a política da imigração. “De um lado chamaram-nos fascistas, do outro lado chamaram-nos frouxos”.

Atirando também ao PS, o ministro da Presidência defende que o Governo segue “sempre” focado nas pessoas e na reforma dos problemas que “os socialistas nos deixaram e que os novos comunistas do Chega se fossem eles, só agravavam”.

Problemas que Leitão Amaro garante que o Governo está a resolver “sempre com a mesma moderação e sentimento de unidade”, sendo este o “legado reformista” do PSD.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 20 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Kenji Gorré, o "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial: "O país está maluco"

Entrevista Bola Branca

Kenji Gorré, o "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial: "O país está maluco"

O que dizem os jornalistas estrangeiros sobre Portugal?

O que dizem os jornalistas estrangeiros sobre Portugal(...)

Congolesa celebra sozinha no meio dos portugueses

Congolesa celebra sozinha no meio dos portugueses

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido"

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido"

Leiria vive entre o medo do fogo e o rasto do inverno

Leiria vive entre o medo do fogo e o rasto do inverno