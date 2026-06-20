Leitão Amaro: “Cada vez que no TikTok virem André Ventura a dançar, ele é o homem que vos está a tramar”

Na ressaca do chumbo da reforma laboral, o estado maior do PSD atira aos protagonistas dessa derrota, no congresso que está a decorrer no Velódromo de Sangalhos, em Anadia, o Chega e o PS. No desfile de governantes que subiram à tribuna, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, adotou André Ventura como alvo, fazendo um aviso aos jovens.

“Cada vez que no TikTok virem André Ventura a dançar, ele é o homem que vos está a tramar”, disse Leitão Amaro, considerando ainda “chocante” ver um voto do Chega “fazer chorar de alegria o líder sindicalista comunista”, referindo-se a Tiago Oliveira, secretário-geral da CGTP-IN, que, esta sexta-feira, foi visto em lágrimas nas galerias do hemiciclo do Parlamento quando a proposta do Governo foi chumbada.

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Leitão Amaro comparou ainda o primeiro-ministro a anteriores líderes do partido e chefes de Governo, incluindo Pedro Passos Coelho, que tem alertado para a necessidade de reformas no país.

“Sabemos que temos de sofrer e resistir aos mesmos ataques políticos e pessoais, mentiras, intrigas e acusações que fizeram não apenas às políticas, mas aos homens que já antes nos reformaram. Sá-Carneiro sofreu disto. Cavaco Silva sofreu disso. Passos Coelho também sofreu dessas acusações. Luís Montenegro sofreu. Muitos de nós sofremos e resistimos porque viemos para transformar”, disse Leitão Amaro.

Dando o peito às balas, o ministro da Presidência diz, sem nomear: “Podem atacar. Podem dar-nos o pior, que nós respondemos com o nosso melhor”, referindo que esses ataques aconteceram, por exemplo, na sua área de governação, a política da imigração. “De um lado chamaram-nos fascistas, do outro lado chamaram-nos frouxos”.

Atirando também ao PS, o ministro da Presidência defende que o Governo segue “sempre” focado nas pessoas e na reforma dos problemas que “os socialistas nos deixaram e que os novos comunistas do Chega se fossem eles, só agravavam”.

Problemas que Leitão Amaro garante que o Governo está a resolver “sempre com a mesma moderação e sentimento de unidade”, sendo este o “legado reformista” do PSD.