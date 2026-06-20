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Ministra da Saúde diz que a imigração esconde o aumento dos médicos de família
20 jun, 2026 - 19:09 • Manuela Pires
Ana Paula Martins reconhece que, segundo a comunicação social, é a ministra mais impopular do Governo, mas garante que não se deixa influenciar por barómetros e promete deixar o SNS de boa saúde.
A ministra da Saúde pediu mais alguns minutos para a sua intervenção no Congresso, por ser a primeira vez que tinha “a oportunidade de prestar contas aos militantes do meu partido”. Ana Paula Martins justificou o pedido com o conjunto de medidas que o Governo tem vindo a implementar para melhorar o Serviço Nacional de Saúde (SNS).
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