PCP diz que derrota do pacote laboral foi "grande vitória" dos trabalhadores

O secretário-geral do Partido Comunista Português (PCP), Paulo Raimundo, disse este sábado, em Gouveia, que o chumbo do pacote laboral foi "uma grande vitória dos trabalhadores, da CGTP e do PCP, que não vacilaram".

"Saiu-nos do pelo, mas valeu bem a pena. Nos últimos tempos não temos tido a vida fácil, aproveitemos agora para festejar", sublinhou Paulo Raimundo na sua intervenção na 11.ª Assembleia da Organização Regional da Guarda do PCP, que decorreu este sábado em Gouveia.

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O líder comunista considerou mesmo que esta reunião foi a "primeira grande ação de festejo da queda do pacote laboral".

"Foi uma grande vitória dos trabalhadores, do movimento sindical, da CGTP. É também uma grande vitória do PCP, que não vacilou, porque este pacote laboral não podia passar, pois implicava com a vida dos trabalhadores", afirmou.

Segundo Paulo Raimundo, "desde 24 de julho de 2025 foram 330 dias de resistência e de luta, em que os trabalhadores não pararam".

"Foram 330 dias que abalaram os desejos daqueles que se achavam donos disto tudo, que isolaram o Governo e todas aquelas golpadas, manobras, cambalhotas, daqueles que tudo fizeram para, até ao último minuto, apoiar este pacote laboral".

O desfecho, para Paulo Raimundo, comprova que "a força do trabalho é muito maior, se unida, do que a força do capital".

"Derrotámos o Governo e este seu objetivo", afirmou, acrescentando que foram também derrotadas as confederações patronais e os partidos que apoiavam a medida.

Entre os visados esteve o Chega. Para o líder comunista, o partido "não aguentou a pressão" perante a contestação gerada pelo pacote laboral.

Paulo Raimundo concluiu que "o que aconteceu nestes 330 dias de luta não foi apenas a derrota do pacote laboral, foi também a abertura do novo ciclo que se impõe na vida de quem trabalha".

"Uma enorme vitória no plano social, uma enorme vitória no plano político, mas também uma enormíssima vitória do ponto de vista ideológico", sustentou.

Segundo o secretário-geral do PCP, "está agora aberto um novo ciclo", defendendo que os trabalhadores devem aproveitar este momento para exigir melhores condições de vida, combater a precariedade e reivindicar uma distribuição mais justa da riqueza.

"É mesmo a hora dos trabalhadores exigirem uma mais justa distribuição da riqueza, dessa riqueza que são os trabalhadores, e mais ninguém, que criam todos os dias", concluiu, sob aplausos dos participantes.